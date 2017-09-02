AK Parti'de bayramlaşma

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Dünya Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin feryadına maalesef kör, sağır ve dilsiz durumda. Kör, sağır, dilsiz kalanlar bilsinler ki şu anda Arakanlı Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan zulüm ve katliama ortaklardır. Arakanlı kardeşlerimize dünya sırtını dönse de biz sırtımızı dönmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla teşkilatla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, programda yaptığı konuşmada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nın millete ve insanlığa hayır getirmesi dileğinde bulundu.

Bayramların kardeşliği, birliği, beraberliği, dayanışmayı ve millet olma bilincini diri tuttuğunu, yardımlaşmayı pekiştirdiğini, aynı zamanda "gönül alma, gönül kazanma" günleri olduğunu anımsatan Sarıeroğlu, "Sevginin, saygının, muhabbetin, fedakarlığın, bağlılığın simgesi olan Kurban Bayramı aynı zamanda teslimiyetin de sembolüdür. Tevekkülle Allah'a sığınma, arınma, tazelenme günleridir. Ekmeğimizi, aşımızı, kurbanımızı bölüşerek, dayanışma, birlik ruhuyla hareket ederek, bayramımızı bayram gibi yaşamayı Rabbim nasip etsin." diye konuştu.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan zulme tepki gösteren Sarıeroğlu, "25 Ağustos gecesi Arakanlı Müslüman kardeşlerimize karşı uygulanmaya başlanan, insanı insan olmaktan utandıran zulüm yüreklerimizi dağladı. Bayramı şu anda burukluk içinde idrak ediyoruz. Dünya Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin feryadına maalesef kör, sağır ve dilsiz durumda. Kör, sağır, dilsiz kalanlar bilsinler ki şu anda Arakanlı Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan zulüm ve katliama ortaklardır. Dünya sırtını dönse de biz sırtımızı dönmeyeceğiz Arakanlı kardeşlerimize." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arakanlı mazlumlara sahip çıkılması için büyük gayret sarf ettiğini, bu gayretlerin de ses vermeye başladığını vurgulayan Sarıeroğlu, 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da yapılan zulmü haykırmaya devam edeceklerini bildirdi.

- "AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı da hazır durumda"

Türkiye'nin, çözüm için kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini anlatan Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, Arakanlı mazlum kardeşlerimize insani yardım ulaştırma konusunda elinden geleni yapıyor. Şu anda AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı da hazır durumda ve bütün girişimler gerçekleştiriliyor. Nasıl Suriyeli, Iraklı, Balkanlar'daki, Kuzey Afrika'daki kardeşlerimize elimizi, yüreğimizi açtıysak Arakanlı Müslüman kardeşlerimize de elimizi, yüreğimizi açacağız, hep açık tutmaya da devam edeceğiz. Bu bizim insanlık borcumuzdur. 'Haksızlık, zulüm karşısında susan dilsiz şeytan olma' bizim inancımıza, medeniyetimize, kültürümüze uymaz. Bunun için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Barışa, huzura, esenliğe hasret kalan İslam coğrafyasının sokaklarında, Müslüman kanı olduğunu belirten Sarıeroğlu, Türkiye'nin bölgesiyle birlikte ağır imtihanlardan geçtiğine işaret etti.

Sarıeroğlu, farklı isimlerle aynı amaca hizmet eden terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

AK Parti hükümetleriyle son 15 yılda Türkiye'nin, siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlardan kurtularak istikrarlı başarı grafiği gösterdiğine değinen Bakan Sarıeoğlu, "Önümüze birçok engel çıkarıldı, milletimizden aldığımız güç ve destekle bu engellerin hepsini bir bir aştık. Daha güçlü daha büyük bir Türkiye için yürüyüşümüze kararlılıkla devam ettik ki yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimine rağmen büyümemizi sürdürüyoruz. İstihdam yaratmaya devam ediyoruz ve yatırımlarımıza, hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Reformlarımızı sürdüreceğiz, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Daha çok beklerler"

AK Parti'nin kongre sürecinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Sarıeroğlu, bu süreci bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde yürüteceklerini aktardı.

Bakan Sarıeroğlu, "Yenilenerek, yeni bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın arkasında omuz omuza durarak bu süreçlerin üstesinden güzelliklerle hayırla geleceğiz." dedi.

AK Parti içerinde sorun çıkmasını bekleyenler olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Buradan seslenmek istiyorum, daha çok beklerler. Hiç umutlanmasınlar liderimize, Türkiye'ye olan sevdamız var, kardeşlik hukukumuz, aile mensubiyetimiz var. İnşallah iyi bir süreci atlatacağız." diye konuştu.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Sarıeroğlu, 2023, 2053, 2071 vizyonları çerçevesinde yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

- "Verdiğimiz mücadele, çizgimiz, duruşumuz değişmez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da partililerin bayramını kutladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını teşkilat mensuplarına iletti.



Büyük bir davanın içinde olduklarını anlatan Karacan, "Verdiğimiz mücadele, çizgimiz, duruşumuz değişmez. Büyük davalar, fedakar ruhlu, ahlaklı, erdemli insanların omuzlarında kemale ulaşır. Tıpkı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşı Başbakan Binali Yıldırım gibi. AK Partili insan her şeyden önce bir hizmet insanıdır." diye konuştu.



Karacan, tarih boyunca başka ülkelere ve halklara asla çıkar nazarıyla bakmadıklarını, bölgede barış, huzur, güvenlik ve refah istediklerini bildirdi.

Bölge krizlerle çalkalanırken, kan ve gözyaşı sel olup akarken, masum çocuklar ve kadınlar toplu halde öldürülürken bunlara seyirci kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Karacan, dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi olarak Türkiye'nin attığı her adımda önce kendi vatandaşlarının ardından da dost ve kardeşlerinin hukukunu en güzel şekilde savunduğunu aktardı.

- "Arakan'da insan katliamı yapılıyor"

Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyanın yegane ümidi olduğunu anlatan Karacan, şu görüşlerini paylaştı:



"Arakan'da insan katliamı yapılıyor. Böylesi acı bir zulme seyirci kalan sözde medeni dünyanın bir haysiyeti de olamaz. Üzülerek söylüyorum ki 2 milyar nüfusa sahip İslam dünyası Arakan'daki vahşeti seyretmekten başka bir şey yapmıyor. Konu Müslümaların katli olunca tüm dünya susar. Müslümanlar ölürken Batı, Birleşmiş Milletler, ölü taklidi yapar. Dünyaya, sözüm ona insan hakları dersi verenler konu Müslümanlar olunca gözlerini kapatırlar. Aynı Bosna, Suriye, Filistin, Mısır'da olduğu gibi. Hep aynı senaryo. Sonra da barış güvercini gibi çıkıp Müslüman ölümlerine seyirci kaldıkları yere barış getirmeye çalışırlar, yani sömürmeye başlarlar. Onlardan bir kişinin kılına zarar gelse tüm dünyayı ayağa kaldırıp yürüyüş yaparlar. Peki neden bunu yaparlar? Müslümanlar kendi aralarında birleşemedikleri için meydanı boş bulurlar. Yalnız biz Müslümanlar şunu unutmayalım ki batı ve saz arkadaşları bunu bizden daha güçlü oldukları için değil birleştikleri için yapıyorlar."

"Türkiye'nin geleceğinde var olmaya devam edeceksek, değişimi gerçekleştirmek zorundayız." diyen Karacan, "Hedef 2019 ve 2023 önemli. Önemli olduğu kadar da zor ve meşakkatli. Ne ucuz kahramanlıklarla ne de bize darbe vuran ve ağzına geleni söyleyenlerle bu yolda güvenli yol alamayız. Her türlü haksızlığa karşıyız ama bize yapılanları da unutamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Karacan, Bakan Sarıeroğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, teşkilat mensuplarıyla tek tek bayramlaştı. Programa milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.