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AK Parti'de kongre süreci devam ediyor

800 ilçe ile 28 ilin kongresinin tamamlandığı AK Parti'de bu ay sonuna kadar 43 il kongresinin yapılması hedefleniyor.

AK Parti'de kongre süreci devam ediyor

ANKARA - MUHAMMED TORUNTAY

Büyük Kongre sürecinin devam ettiği AK Parti'de, 800 ilçe ve 28 il başkanlığının kongreleri tamamlandı, bu ay sonuna kadar 43 il kongresinin daha bitirilmesi planlanıyor.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından, 4 Temmuz'da belde kongreleriyle başlayan 6. Olağan Büyük Kongre süreci il ve ilçe kongreleriyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla 18 Kasım'da Rize il kongresi ile başlayan il kongrelerinde 31 ilde değişiklik yapılarak 28 ilin de ataması gerçekleştirildi.

Ocak ayı sonuna kadar 43 il kongresinin yapılmasını planlayan AK Parti, kongre takvimini büyük oranda işleterek, 39 ilde ise il yönetim kurulu çalışmalarına devam ediyor.

19 Ağustos'ta başlayan ilçe kongreleri sürecinde bugüne kadar 800'ü tamamlanırken, geriye kalan 172 ilçe kongresinin yapılması bekleniyor.

30 büyükşehirde 519 ilçe kongresinden 366'sı tamamlanarak geriye kalan 153'ünün planlanlaması sürdürülüyor.

İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından, Eylül ayında 6. Olağan Büyük Kongre'nin yapılması öngörülüyor.




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AK PARTİPolitika
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