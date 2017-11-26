AK Parti'den

ANKARA (AA) - AK Parti tarafından "Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ ve Muhtemel Etkileri" çalıştayı düzenlenecek.

AK Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca Ankara'da 27-28 Kasım'da yapılacak çalıştayda, Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ hareketlerin ve söylemlerin, Avrupa değerlerini erozyona uğratması ihtimali karşısındaki endişeler dile getirilecek.

Çalıştayda, "Aşırı Sağ Yükselişin tehdit boyutu ve Avrupa değerlerinin Erozyonu", "Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ ve Yeni Ötekiler" ve "Avrupa'da Siyasi Eksen Kayıyor mu?" konuları ele alınacak.

Avrupa'dan siyasetçi, akademisyen, düşünce kuruluşları, sivil toplum ve medya temsilcilerinin de katılacağı çalıştayda, Avrupa'nın geleceğine yönelik çözümlerin ve önerilerin paylaşılacağı platform oluşturulacak.

