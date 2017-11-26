Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

AK Parti'den "Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ ve Muhtemel Etkileri" çalıştayı

- Partinin Dış İlişkiler Başkanlığınca Ankara'da düzenlenecek çalıştay yarın başlayacak

AK Parti'den

ANKARA (AA) - AK Parti tarafından "Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ ve Muhtemel Etkileri" çalıştayı düzenlenecek.

AK Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca Ankara'da 27-28 Kasım'da yapılacak çalıştayda, Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ hareketlerin ve söylemlerin, Avrupa değerlerini erozyona uğratması ihtimali karşısındaki endişeler dile getirilecek.

Çalıştayda, "Aşırı Sağ Yükselişin tehdit boyutu ve Avrupa değerlerinin Erozyonu", "Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ ve Yeni Ötekiler" ve "Avrupa'da Siyasi Eksen Kayıyor mu?" konuları ele alınacak.

Avrupa'dan siyasetçi, akademisyen, düşünce kuruluşları, sivil toplum ve medya temsilcilerinin de katılacağı çalıştayda, Avrupa'nın geleceğine yönelik çözümlerin ve önerilerin paylaşılacağı platform oluşturulacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ Ve Muhtemel Etkileri"AK PARTİAK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5