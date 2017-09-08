AK Parti'li Külünk'ten

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, bir televizyon sunucusuyla yeğeni olduğu iddia edilen kadın arasındaki görüntülerin yayınlanmasıyla başlayan tartışmaların ardından, "ensest ilişkinin" suç sayılmasını öngören kanun teklifi hazırladı.

Metin Külünk, hazırladığı kanun teklifini TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'na iletti.

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TCK'nın "reşit olmayanla cinsel ilişki" başlıklı 104. maddesinden sonra gelmek üzere, "hısım ile cinsel ilişki" başlıklı 104/A maddesinin eklenmesini öngörüyor.

Buna göre cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 18 yaşını doldurmuş, üstsoy ve altsoy hısımı, kardeşi, amcası, dayısı, halası, teyzesi veya yeğeni ile cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet aranmaksızın 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

- (Hayasızca hareketlerde bulunmaktan) soruşturma açılabildi"

Teklifin genel gerekçesinde, Anadolu'nun insanlık ve medeniyet tarihinin, insanlık tarihine yakın bir geçmişe, olgunluğa ve derinliğe sahip olduğu belirtildi.

Çok kültürlü, çok dinli, birçok sosyolojik ve etnik grubun bir arada yaşama geleneğinin zirve noktası olan Anadolu'nun bu özelliğini, ortak ahlaki ve insani değerlerde uzlaşmayı yakalamış olmasına borçlu olduğu belirtilen gerekçede, başta Türk toplumu olmak üzere Anadolu'da hiçbir toplumsal unsurun kabul etmeyeceği suçların aile bilincine, toplum hayatına, inanç ve değerler sistemine uymayan bazı davranışların medya yoluyla kamuoyuna yansıması sonucu tartışmalar yaşandığı ifade edildi.

Yakın akraba olan kişiler arasında yaşanan "hısım ile cinsel ilişki" olarak tanımlanan ve yaygın kullanımı ile "ensest" ilişkinin, TCK'da yer almadığı, suç olarak tanımlandığı ve cezasının kesin olarak belirtilmediğinin yeniden gündeme geldiği kaydedildi.

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tatsız ve rahatsız edici gündem sebebiyle ilgili savcı, 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma açabilmiş ve bu kapsamda kamu vicdanına su serpmiştir. Ancak bu ve benzeri suçlar aile kurumuna zarar vermekte, toplumsal güven iklimini olumsuz etkilemekte ve hukuk devleti otoritesinin yetersiz kaldığı duygusunu oluşturmaktadır. Bunun yanında geleceğimiz olan evlatlarımız, gençlerimiz, çocuklarımızın bu tür çirkin haberlerden etkilenmemesi, bu tür suçların cezasız kalmaması, bu suçu işleyenlerin toplumda potansiyel suçlu olarak dolaşmaması için TCK'ya bir madde ilave edilmesi teklif edilmiştir."



