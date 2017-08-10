AK Partili Tezcan'dan gençlik kampına ziyaret

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'ndaki sinema eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.

Tezcan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite ile lise son sınıftaki 142 öğrencinin yer aldığı "Sinema Kampı"nı gezdi.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'in de yer aldığı ziyarette konuşan Tezcan, yönetmen Yunus Nihat Özcan, senaryo hocası Gülin Tokat, oyuncu hocası Asuman Bora, yapımcı ve organizatör Ahmet Okur ve kampa katılan gençlerle bir süre sohbet etti.

Tezcan, buradaki konuşmasında CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın bir televizyon programında kamplarla ilgili sarf ettiği sözlerine atıfta bulunarak, "Devletine bağlı, vatanperver gençler için medyada olumsuz bir algı oluşturulmasından dolayı üzüntü duydum." dedi.

Kampta sanatsal faaliyetler yapıldığına dikkati çeken Tezcan, "Gençlerimize ve ailelerine üzüntülü olduğumuzu dile getiriyoruz. Böyle bir şey hiç yaşanmasaydı keşke. Buraya siyaseti, onu bunu asla sokmamak gerekiyor. Biz buraya nezaket ziyaretinde bulunduk, sizin yanınızdayız. Sizlere destek konusunda, kampın ihtiyaçları konusunda yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Nihayetinde sanat toplum içindir, insan içindir." diye konuştu.

Tezcan, her türlü sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikte gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunlarla ilgili de çok güzel projeler de yaptığımızı biliyorsunuz. Doğu'da, Güneydoğu'da sıkıntı çeken, travmaya uğrayan gençlerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız bu kamplarımıza getirdiler ve ağırladılar. Gerek Doğu'da, gerekse İç Anadolu'da hayatında denizi görmemiş, ayak parmağını Akdeniz'in bu mavi sularına değdirmemiş gençlerimiz, çocuklarımız var. Bu kamplar onlar için belki bir fırsat oluşturacak. Ama bir haftadır böyle olumsuz bir takım şeylerle anılıyor. Biz müdürümüzle, bakanlığımızla sizlere her türlü desteği sağlama noktasında yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Buraya her türlü görüşten gençlerimiz gelebilir. Meslek liseleri, fen liseleri, sağlık liseleri ve imam hatip liselerinde okuyan gençlerimiz, sanatsal faaliyette bulunan gençlerimiz buradan faydalanıyorlar. Bundan sonra da etkinliklerin daha da yaygınlaştırılarak, destekleyerek sürdürülmesi noktasında elimizden gelen desteği sağlayacağız."

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 5 Ağustos'ta Mersin'in Silifke ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'ndaki sinema eğitimi alan öğrencileri ziyaret etmiş, sohbet sırasında gençler ve katılımcılar, Atıcı'ya bir televizyon programında kamplarla ilgili yaptığı konuşma nedeniyle tepki göstererek, bu konuyu yapacağı açıklamalarla düzeltmesini talep etmişti.

