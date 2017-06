AK Parti'nin 10. Büyükelçiler İftarı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "DEAŞ'la uluslararası mücadelelerimizde müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tam bir işbirliği içerisinde hareket ediyor, koalisyon güçlerini askeri üslerimizde misafir ediyoruz. Ortaklarımızdan biriyle üs konusunda ikili düzeyde bazı pürüzler yaşansa da terörle mücadeleye katkımız bundan etkilenmeyecektir." dedi.

Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 10. Büyükelçiler İftarı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin son dönemde ilişkilerinin iyi bir ivme kazandığı Rusya ile karşılıklı diyaloğunu ilerletmeye devam ettiğini ifade ederek, bu yönde önemli mesafeler alındığını söyledi.

Müttefik ABD ile eşgüdüm halinde çalışmaların süreceğini ve özellikle terörle mücadele konusunda yeni yönetimden beklentileri olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"DEAŞ ile uluslararası mücadelelerimiz müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tam bir işbirliği içerisinde hareket ediyor, koalisyon güçlerini askeri üslerimizde misafir ediyoruz. Ortaklarımızdan biriyle üs konusunda ikili düzeyde bazı pürüzler yaşansa da terörle mücadeleye katkımız bundan etkilenmeyecektir. Bizim kapımız her zaman terörle mücadelede bütün dostlara açıktır. Ancak kendi şartları buna uymuyorsa ve bu mücadeleye başka bir çerçevede katkı vermeyi tasavvur ediyorlarsa, bu konu elbette kendi takdirlerindedir."

- "Ortak bir dil ve duruş sergilemeliyiz"

Yıldırım, terörle mücadele konusunda bütün dünya ülkelerinin ortak bir dil ve duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Terörle mücadele konusunda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Günümüzde küresel çözüm gerektiren insani krizler katlanarak artıyor. Özellikle yakın coğrafyamız zor bir dönemden geçiyor. Suriye'de insani acılar her gün büyüyerek devam ediyor. Türkiye başından beri Suriye'de gerçek bir siyasi çözümün savunucusu olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Toprak bütünlüğüne önem verdiğimiz iki komşumuz Suriye ve Irak'ta yaşanan terör tehdidinin bertaraf edilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz, almayı sürdüreceğiz. Suriye'de 2 bin kilometrekarenin üzerinde bir alanı DEAŞ terör örgütlerinden temizledik. Bugün bu alanda ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeliler tekrar dönüş yaptı. 100 bin civarında Suriyeli bu bölgelerde normal hayatına döndü. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Etrafımızda her zaman barış, huzur ve istikrar kuşağı görmek istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de sınırlarımızda ne teröre ne de tek yanlı oldu bittilere rıza göstermeyeceğiz. Suriye halkının ve haklı mücadelelerinin yanında durmaya devam edeceğiz."

Yıldırım, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yaptığı ev sahipliğiyle dünyanın en cömert ülkesi konumunda olduğunu ifade etti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren krizin teenniyle bir çözüme ulaştırılmasının en temel beklentileri olduğunu belirterek Yıldırım, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleriyle yoğun bir diplomasi trafiği başlattığını ve görüşmeleri sürdürdüğünü bildirdi.

- "Gel ne olursan ol gel"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin sahip olduğu kültürel zenginlikleriyle dünyaya uzlaşı, hoşgörü, adalet ve dayanışma mesajlarını en iyi şekilde verebilecek ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım/Sevelim, sevilelim/Dünya kimseye kalmaz" dizeleri ile Mevlana'nın, "Gel, ne olursan ol gel" sözünü hatırlatan Yıldırım, "Tarihimizden, kültürümüzden inançlarımızdan aldığımız sorumluluğu dünya barışı, huzur ve istikrar için kullanmaya devam edeceğiz. Bölgesel kalkınma sürecinde her ülkeyle ikili çok taraflı ilişkilerimizi de geliştirmeye gayret gösterdik." diye konuştu.

Terörle mücadelede diğer ülkelerle iş birliğinin önemine değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Büyük çoğunluğunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminin canlı birer şahidisiniz. Her birinizden beklentimiz 15 Temmuz ve sonrasında olup bitenleri ülkelerinize açık bir şekilde anlatmanızdır. Bu konuda istediğimiz mesafeyi alabildiğimiz kanaatinde değilim. Zira halen demokrasi mücadelemizi, bu hain örgütün küresel planlarını layıkıyla anlayamayan çevreler olduğunu görüyoruz. FETÖ'nün yurtdışındaki uzantıları halen ülkemiz aleyhinde faaliyet göstermeye devam ediyor. Her kurumumuz, her memurumuz bu konuda sizlere yardımcı olmak konusunda talimatlandırılmıştır. Bütün kanallarımız sizlere açıktır. Bu konuya daha hususi eğilmenizi sizlerden hükümetimiz adına bekliyoruz."

(Bitti)