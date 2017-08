AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, milleti büyütmeye ant içmiş AK Parti'yi hedef olarak gördüler. Karanlık odaklar her türlü oyunlarıyla partimizi, milletimizi nakavt etmeye çalıştı. Ne 17-25 Aralık'taki ne de 15 Temmuz'daki hain oyunlar milletimizi, partimizi, devletimizi parçalamaya yetmedi. Hiçbir şer oyunu da bu birlikteliğimizi bozamayacaktır."değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 16 yıl önce Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Yeni Türkiye" hedefiyle kurulan partinin Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilecek ülkeler arasında yer almasını sağladığını belirtti.

AK Parti iktidarıyla millet iradesinin ülke yönetiminde kendine yer edindiğini vurgulayan Çalık, girdiği tüm seçimlerde başarısını kanıtlayan partilerinin 16 yıldır bu başarıyla milli iradeyi canla başla koruduğuna işaret etti.

Çalık, "Milletimizin AK Parti'ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle doğru orantılıdır. Bizler 16 yıldır, her türlü meşakkatin var olduğu yolları, her türlü dikenlerin bittiği patikaları aşarak bu noktalara geldik. Parti kapatma davalarından, askeri ve sivil darbe teşebbüslerine maruz kaldık. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, milleti büyütmeye ant içmiş AK Parti'yi hedef olarak gördüler. Karanlık odaklar her türlü oyunlarıyla partimizi, milletimizi nakavt etmeye çalıştı. Ne 17-25 Aralık'taki ne de 15 Temmuz'daki hain oyunlar milletimizi, partimizi, devletimizi parçalamaya yetmedi. Hiçbir şer oyunu da bu birlikteliğimizi bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Parti olarak Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler hedefine ulaşma arzusu içerisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıldır emin adımlarla ilerlediklerini belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Şimdi ise Yeni Türkiye'nin yeni yönetimi cumhurbaşkanlığı sistemi ile adımlarımızı her zamankinden daha hızlı atacağız. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.' 2023'e 6 yıl kala milletimizden aldığımız destekle Türkiye, ekonomisiyle, demokrasi anlayışıyla, hür inanç ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerini alacaktır. AK Parti 16 yıllık bir parti olabilir ama bizim kutlu davamız yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bu cengaver topraklarda bin yıldır verilen mücadele bugün AK Parti iktidarıyla birlikte şaha kalkmıştır. AK Parti'nin ruhu 1453'tür, 18 Mart'tır, 30 Ağustos'tur, 15 Temmuz'dur."

AK Parti mensubu olmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu bildiren Öznur Çalık, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" düsturuyla Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacaklarını vurguladı.