AK Parti'nin Kilis mitingi

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti Türkiye'yi karanlıklardan aydınlığa taşıyan büyük değişimin, kutlu yürüyüşün mimarı oldu. Türkiye'yi hayal bile edilemeyecek başarılara taşıdık, çok büyük hizmetler getirdik. Biz hizmet etmekten yorulmayız." dedi.

Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Sandıktan çıkan her "evet" oyunun mazlumun yüzünü güldürürken, zalimin yüzünü düşüreceğini belirten Yıldırım, alanda kendisini dinleyen vatandaşlara, "Kilis, içeride ve dışarıda güçlü Türkiye için sandıkları doldurmaya var mısın? Vesayet odaklarını tamamen bitirmek için hazır mısınız? Daha güçlü bir Türkiye için' evet' demeye var mıyız?" sorularını yöneltti. Yıldırım, vatandaşların "evet" yanıtına karşılık, "Allah sizden razı olsun Kilis. Ben aynı zamanda Kilis'in kirvesiyim." ifadesini kullandı.

Kilis'in her zaman yanlarında olduğunu, 2007'de yüzde 80'le cumhurbaşkanının milleti tarafından seçilmesine "evet" dediğini anımsatan Yıldırım, "Şimdi yüzde 80'i, yüzde 90'a çıkarmaya hazır mısınız?" diye sordu. Yıldırım, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı.

Başbakan Yıldırım, bu meydanda Kilis'in kendilerini hep sevgiyle, coşkuyla karşıladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sevginiz, AK Parti'yi Kilis'in, Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi yaptı. Kilis adeta bir mozaik, Kilis'te Kürt kardeşim var, Arap kardeşim var, Türk kardeşim var. Bunlar bizim zenginliğimiz, farklılıklarımız. Türkiye'nin hem renklerini hem bütünlüğünü temsil ediyorsunuz. Şairin dediği gibi 'hem bir ağaç gibi hür ve tek hem de bir orman gibi kardeşçe' yaşıyoruz. Kilis'teki vahdet, birlik Türkiye'nin bir örneğidir. Her türlü kavimcilik, ayrımcılık ayak altına alınmıştır. İşte o şehrin adresi de Kilis'tir. Kilis hoşgörü şehridir, Kilis ensar şehirdir. 80 milyonun kardeşliğine sahip çıkan şehrin adı Kilis'tir. Sizler, asırlar öncesinden gelen değerlerle bir asra yaklaşan Cumhuriyetle aynı şekilde barışıksınız. Kimileri devlet adına yanlış yapsalar bile asla devletinize küsmediniz, gücenmediniz. Vesayet odaklarının dayatmasına üzüldünüz, öfkelendiniz ama devletinize asla sitem etmediniz."

- Erdoğan'ın selamını iletti

Eski Türkiye'nin acılarını en çok Kilis'in yaşadığını, yasakların olduğu o günleri iyi bildiğini vurgulayan Yıldırım, "Ana sütü gibi helal o dilinizi bile konuşamadınız. Türküler, şarkılar yasaktı, anaların çocuklarıyla konuşması yasaktı. Eski Türkiye'de farklı dilde müzik kasetleri silah, uyuşturucu gibi tezgah altından satılırdı. Hamdolsun bunların hepsi bitti, tarih oldu." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kilis'e selamlarını ileterek, şunları ifade etti:

"Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, 'Bu iş artık böyle gitmez, biz 80 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz.' dedi. Yola çıktık, 'Alevisi, Sünnisi, Arap'ı, Kürt'ü, Türk'ü hepimiz bu ülkede ev sahibiyiz, her vatandaşımız başımızın tacıdır.' dedik. AK Parti Türkiye'yi karanlıklardan aydınlığa taşıyan büyük değişimin, kutlu yürüyüşün mimarı oldu, Allah nasip etti. Sizler destek oldunuz, Türkiye'yi hayal bile edilemeyecek başarılara taşıdık, çok büyük hizmetler getirdik. Biz hizmet etmekten yorulmayız. Çünkü gücümüzü sizden, Kilis'ten alıyoruz. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışının hakkını, hukukunu bugüne kadar koruduk. Ayrıştıran değil, birleştiren olduk, 80 milyonu kardeş gördük."

- "Kilis daha fazlasına layık"

Her ile, ilçeye, köye hizmet götürdüklerini, bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptıklarını anlatan Yıldırım, Kilis'i mamur etmek için büyük projeler gerçekleştirdiklerini, Elbeyli'yi, Musabeyli'yi, Polateli'ni ihmal etmediklerini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, 15 yılda Kilis'e 3 milyar yatırım yaptıklarına işaret ederek, "Helali hoş olsun, Kilis daha fazlasına layık, daha fazlasını hak ediyor. 2002 yılında Kilis'te ihracat diye birşey yoktu, bugün Kilis 2016'da 104 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kilis'e eğitim alanında 600 derslik, bin 150 konut, 10 spor tesisi yaptık. 2007'de Kilis 17 Aralık Üniversitesi'ni kurduk mu? Şimdi bünyesinde 6 fakülte, bir yüksekokul, iki meslek yüksekokulu açtık. Üniversite araştırma laboratuvarı kurduk. Üniversitemizin öğrenci sayısı 9 bine ulaştı, büyüyor üniversitemiz." dedi.

Kilis Devlet Hastanesi ile 115 yataklı yeni blok ve Musabeyli Devlet Hastanesi'ni yapıp hizmete aldıklarını, Gaziantep ile Kilis arasını bölünmüş yol haline getirdiklerini anlatan Yıldırım, "Şimdi sıcak asfaltla kaymak gibi yol yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)



