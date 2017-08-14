AK Parti’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz geldiğimizde burs olarak ne alıyordu gençler... 45 liracık. Şimdi 425. Yeni eğitim-öğretim yılında Sayın Başbakan biraz daha artacak mı diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Gençler de inanıyorum bunun kadir kıymetini bileceklerdir." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen törene katılarak, partililere hitap etti.

Eğitim alanında neler yaptıklarının anlatılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "270 bin yeni derslik yaptık, toplam sayı 591 bin. 561 bin yeni öğretmen atadık, toplam sayıyı 9 yüz bine çıkardık. Bunlar durup dururken olmuyor. 108 yeni üniversite açtık, toplam rakam 184. Artık üniversitesi olmayan ilimiz yok. 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var. Artık bazı vilayetlerde, İstanbul, Ankara'nın dışında da, iki üç üniversite olmaya başladı. Gençlik ve Spor'da 537 yeni yüksek öğrenim yurdu açtık, toplam sayı 727'ye çıktı." diye konuştu.

Daha önce 45 lira burs alan öğrencilerin şimdi 425 lira aldığını anımsatan Erdoğan, "Yeni öğretim yılında Sayın Başbakan biraz daha artacak mı diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Gençler de inanıyorum bunun kadir kıymetini bileceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Bin 877 yeni spor tesisi yaparak, toplam sayıyı 3 bin 445'e ulaştırdıklarını bildiren Erdoğan, 27 şehre dünya standartlarında 30 büyük stadyum yaptıklarını, bunların da 9'unun hizmete açıldığını, kalanının ise çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

- "Bizimle başladı ve artarak devam edecek"

Sağlıkta 3 bin 480 yeni hastane ve yataklı tedavi kurumu inşa ederek, toplam sayıyı 4 bin 636'ya çıkardıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ederek toplam sayıyı 875 bine yükselttiklerini belirtti.

"Yeter mi... Yetmez" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bol miktarda tıp fakültesi ve sağlık bilimleri üniversitesi kurmak suretiyle istiyoruz ki doktorlarımızı artıralım ve açığımız olmasın. Bunlar bizden önce olan şeyler değildi. Bizimle başladı ve artarak devam edecek. Hastanelerimizi en modern cihazlarla, ambulanslarla destekledik. Bu hafta Isparta'daydım. Isparta'da da bir şehir hastanesi kurduk. Şehir hastanesini ziyaret ettim. Oradaki hastalarımızın duaları elhamdülillah bize yetecek inşallah. Dört dörtlük Isparta'da bir şehir hastanesi. Yozgat aynı şekilde bitti. Gayet güzel bir şekilde o da devam ediyor. Bu ara dört tane şehir hastanesi yapıldı. İnşallah bu yıl bitmeden üç tanesi daha hizmete almayı planlıyoruz. Şehir hastanelerinin sayısı da toplamda ilk etapta otuzu bulacak. Ulaştırmada Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz buna 19 bin 134 kilometre yeni bölünmüş yol yaparak, toplam uzunluğu 25 bin 234 kilometreye çıkardık. Patika yollardan gidiyorduk. Patika yollardan bölünmüş yollara, otoyollara geçtik. Hiç olmayan yüksek hızlı tren hattı uzunluğunu bin 213 kilometreye ulaştırdık. Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdık. 29 yeni havalimanı inşa ederek, toplam sayıyı 55'e çıkardık. Artık illa otobüsle gitmeye gerek yok. Otobüs fiyatından daha ucuza uçak."

- "Şu anda tarımsal hasılada Avrupa'da bir numarayız"

"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." dediklerini ve bunun gereğinin de bu olduğunu anlatan Erdoğan, 600 kilometre yeni karayolu ve demiryolu tüneli yaparak, toplam uzunluğu 831 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

Toplu konutta 787 bin yeni konut inşa ederek, toplam sayıyı 830 bine çıkardıklarını açıklayan Erdoğan, Orman ve Su İşleri'nde 423 yeni baraj yaparak, toplam sayıyı 618'e yükselttiklerini belirtti.

491 yeni hidroelektrik santrali inşa ederek, toplam sayıyı 540'a çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir buçuk milyon hektar arttırdığımız orman varlığı sayesinde ülkemizin toplam orman alanı 22 milyon hektara ulaştı. Nereden nereye? Tarımda hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz destek tutarı 100 milyar lirayı geçti. Yıllık tarım ihracatı tutarımız geçtiğimiz yıl 16 milyar liranın üzerindeydi. Şu anda tarımsal hasılada Avrupa'da bir numarayız. Unutmayın daha iyi olacağız."

- "Devletin el uzatmadığı kimseyi bırakmamayı hedefledik"

Sosyal yardımlarda 2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesinin bu yıl 38 milyar liraya ulaştığını kaydeden Erdoğan, en az gelişmiş ülkelere yardımda ABD'nin bir numara Türkiye'nin ikinci olduğunu fakat milli gelire oranla Türkiye'nin bir numaraya yükseldiğini bildirdi.

720 bin engelli vatandaşa destek verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda çalışan engelli sayısını 5 bin 777'den 43 bin 150 bine çıkardıklarını belirtti.

Türkiye'de mağdur ve mazlum durumda olup da devletin el uzatmadığı kimseyi bırakmamayı hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, zorunlu tasarruf teşvik fonu ödemelerinden, emekli ve çalışan maaşlarına kadar geçmiş dönemlerde ihmal edilmiş ne kadar sorun varsa hepsini çözdüklerini kaydetti.

"AK Parti'nin 15 yıllık hizmetleri döneminde yaptıkları öylesine uzun bir liste ki tek tek saymaya kalksak, günlerce şu parktan ayrılamayız." ifadelerini kullanan Erdoğan, 16 yılın hem kendileri hem de Türkiye için zor geçtiğini vurguladı.

- "Sığındığımız liman yine milletimiz oldu"

2002 yılında seçimlere girdiklerini ancak kendisinin Meclis'e giremediğini anımsatan Erdoğan, "Çünkü siyasi yasağımız vardı. Muhtar bile olamaz demişlerdi. Hükümeti kurar kurmaz bu meselenin çözümü için gerekli adımlar atıldı. Siirt'te yenilenen seçimler vesilesiyle 2003 tarihinde bu yanlış düzeltildi. Aynı yıl 1 Mart tezkeresi, Süleymaniye'deki askerlere yönelik saldırı ve dönemin Cumhurbaşkanı ile yaşadığımız sıkıntılar, aklımızda kalan önemli hadiseler arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2004 yılında ilk mahalli idareler seçimlerinde büyük başarı elde ettiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi aldığı bu yılın diğer önemli hadiseleri arasında hukuk reformları çerçevesinde devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasının söz konusu olduğunu, bunları da başardıklarını aktardı.

Farklı dil ve lehçelerde radyo televizyon yayınına imkan sağladıklarını ve 2005 yılında paradan 6 sıfırı attıklarını anımsatan Erdoğan, "Hatırlayın o günleri, paramıza itibar kazandırdık." dedi.

Mavi Akım Projesi'ni hayata geçirdiklerine değinen Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"2006 yılında Türkiye daha sonra yaşanacak karanlık hadiselerin habercisi olan meşhur Danıştay saldırısı, Trabzon'daki rahip cinayeti ve çeşitli terör olaylarıyla tanıştı. 2007 yılında 27 Nisan bildirisi ve buna karşı hükümetimizin verdiği güçlü cevap, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası. AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek için oynanan oyunlar, sergilenen hukuk garabetleri. Yapılan mitingler karşısında sığındığımız liman yine milletimiz oldu."

(Sürecek)