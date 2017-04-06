AK Parti'nin Osmaniye mitingi

OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Osmaniye'de vatan sevdası vardır. Osmaniye memleket aşığıdır. Osmaniyeli inançlı, imanlı, ülkü sahibidir. Türk siyaset hayatında varlığı, beyefendiliği, samimiyetiyle hemşehriniz Devlet Bahçeli var ki onunla ne kadar gurur duyarsanız yeridir." dedi.

Anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince Devlet Bahçeli Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, bin yıllık kardeşliğin teminatı olan Osmaniye'nin Şanlıurfa, Adıyaman, Erzurum, Kilis, Kahramanmaraş, Bingöl ve Diyarbakır'dan gelenlerle kardeş, akraba olduğunu, birlikte Türkiye olduğunu vurguladı.

Yıldırım, "Osmaniye'de vatan sevdası vardır. Osmaniye memleket aşığıdır. Osmaniyeli inançlı, imanlı, ülkü sahibidir. Türk siyaset hayatında varlığı, beyefendiliği, samimiyetiyle hemşehriniz Devlet Bahçeli var ki onunla ne kadar gurur duyarsanız yeridir." diye konuştu.

- "Bundan böyle hükümet formülleri pazarlığına giremeyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, baba yurdu Osmaniye'den selam gönderen Yıldırım, şöyle devam etti:

"MHP ve ülkücü hareketin mensupları yıllarca 'Devletin başına Devlet gelecek.' dedi. Devlet Bahçeli kendi neslini değil milletini düşündü. Milleti devletin başına getirecek cumhurbaşkanlığı sistemini getirmek için bizimle beraber oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Beraber çıktık biz bu yola, Sayın Bahçeli ile ülkücü, milliyetçi kardeşimizle. Hiçbir odak, hiçbir mihrak bundan böyle hükümet formülleri pazarlığına giremeyecek. Biz tarihimizde ne zaman milletin devleti olduksa o zaman medeniyetler kurduk. İnsanlığa yeni bir nefes aldırmak için Ankara merkezli Türk-İslam medeniyetinin Türkçe yorumunu 16 Nisan'da birlikte kurmaya var mısınız?"

Sistem değişikliğinin, aynı zamanda iki gün önce 20. vefat yıl dönümüyle anılan rahmetli Alpaslan Türkeş'in de hayali olduğunu, onun hayalini de gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Yıldırım, "Size bir selam getirdim, üzerimde bir selam var; kurucu genel başkanımız, adam gibi adam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim." diye konuştu.

Bunun üzerine alandaki vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratı yaptı.

- "O gece bir dik duran daha vardı"

15 Temmuz akşamında teröristlerin, FETÖ'cülerin, Türkiye'yi işgal etmek için saldırdıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin içine geldiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz aynı zamanda o gece İstanbul'dan Ankara'ya giderken bu darbeyi bastırmak için gereken çalışmaları yaptık, Ankara'da halkımızla kucaklaştık. O gece bir dik duran daha vardı, o da Devlet Bahçeli idi. İlk günden itibaren bizi arayarak desteğini iletti, darbecilere darbe vurmamıza katkı sağladı. O gece hakkını yemeyelim, Kılıçdaroğlu da bizi aradı. 15 Temmuz gecesi bunun bir darbe olduğunu ve yanımızda olduğunu söyledi ama sonra ne olduysa çark etti. Şimdi kalkmış '15 Temmuz kontrollü bir darbedir.' diyor. Ne demek istiyorsun Kılıçdaroğlu? 249 şehidimiz, 2 bin gazimiz var. Sen nasıl onlara saygısızlık yaparsın? FETÖ alçaklarını korumak, kollamak sana mı düştü?"

(Sürecek)