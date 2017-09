AK Parti'ye bayram ziyaretleri

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Tek başına Türkiye'nin değil, tüm Müslüman ülkelerin hep beraber bu zulme 'dur' demesi lazım. Müslüman ülkelere sesleniyorum, lütfen Arakan'daki bu zulme sizler de 'dur' deyin." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında, MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP ve DP heyetleri AK Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti'de siyasi parti heyetlerini, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın başkanlık ettiği heyet karşıladı.

MHP heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, MHP'nin ve İslam aleminin bayramını kutlayan Karacan, "Nice bayramlara huzur içinde, birlikte, kardeşçe, elele, sıkıntısız şekilde erişmeyi Allah nasip eylesin." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal da Türk İslam aleminin bayramını kutladı. Bayramın, birlik ve beraberliği daha iyi bir şekilde idrak etmeye vesile olması dileğinde bulunan Günal, "Cenabı Allah'tan Türk milletine, İslam alemine yardımcı olmasını, içinde bulunduğumuz bu ortamdan çıkabilmek için bayramın vesile olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Demir, dünyanın hassas süreçten geçtiğini, bu süreçte Türkiye'nin ve milletin sorumluluğunun daha da arttığını vurguladı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan vahşet ve zulmü kınayan Demir, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer İslam ülkelerinin teşkilatları nezdinde somut ve netice getirecek bazı gelişmelerin atılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ağır imtihandan geçtiğini, ciddi bir darbe girişimi atlattığını kaydeden Demir, "Olağanüstü hal elbette terörün alt edilmesi, mağlup edilmesi açısından şarttı, zorunluydu ancak bu sürecin uzaması demek insani sıkıntıların, hak ihlallerinin de beraberinde doğduğu bir sürece dönüşebiliyor. Bu sürecin bir an önce bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu, bizim açımızdan önemli bir husustur." diye konuştu.

- "Sanki oraya barış güvercini getiriyormuş gibi"

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Arakan'daki Müslümanların katledilmesine, Müslümanlara yapılan işkenceye, zulüm ve eziyete hiçbir şekilde göz yumulamayacağını, buna özellikle Müslümanların göz yummaması gerektiğini belirtti. Karacan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimleri sürdürdüğünü vurguladı.

Arakan'daki zulme BM başta olmak üzere dünyanın gözlerini yumduğuna işaret eden Karacan, şöyle konuştu:

"İlerleyen günlerde muhakkak sizler fark edersiniz, daha sonra o gözlerini yuman, kulaklarını tıkayanlar sanki oraya barış güvercini getiriyormuş gibi oraya musallat olup, bir şekilde orayı sömürmeye başlıyorlar. Bunların farkındayız. Türkiye her zaman bu coğrafyalarda, Suriye'de olsun, diğer coğrafyalarda olsun Müslümanlarla ilgili konularda her türlü hassasiyetini göstermiştir. Tabii ki sadece tek başına Türkiye'nin değil, tüm Müslüman ülkelerin hep beraber bu zulme 'dur' demesi lazım. Müslüman ülkelere sesleniyorum, lütfen Arakan'daki bu zulme sizler de 'dur' deyin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadele etmesiyle bir yere kadar, tüm İslam coğrafyasının buraya müdahale etmesi lazım."

Türkiye'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından zor günlerin yaşandığını hatırlatan Karacan, "Senelerdir yuvalanan, tüm kurumların dip noktalarına, kılcal damarlarına kadar giren hain FETÖ'cüler kısa bir sürede tabii ki temizlenmez. Tabii ki bunun olağanüstü hal süreci var, bunlarla ilgili gerekli kanunlar, kanun hükmünde kararnameler çıkarılıyor." diye konuştu.

Olağanüstü hal uygulamasının gerekliliğinin bitmesi durumunda kaldırılacağını bildiren Karacan, Türkiye'nin selameti açısından ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti.

Bayram ziyareti kapsamında AK Parti'ye gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez ise bayramın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa, huzur refah getirmesini, bölgede ve İslam coğrafyasında yaşanan krizlere son verilecek adımların atılmasını diledi.

Gözyaşının akmadığı, sıkıntıların çekilmediği, herkesin hakkını aldığı bir dünyaya kavuşma temennisinde bulunan Bitmez, "Bu manada AK Parti hükümette olması dolayısıyla daha fazla sorumluluk ve yük altında. Tarihi geçmişimiz açısından ülkemizin liderlik edeceği ülkelerin harekete geçmesi ve yeni adil dünya kurulması konusunda adım atılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan da Bitmez'in şahsında tüm Saadet Partisi mensuplarının bayramını kutladı.



Türkiye'nin nerede bir ağlayan nerede bir mağdur ve gözyaşı döken varsa her zaman yanında olduğunu vurgulayan Karacan, "Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere başbakanımız, bakanlarımız bu konularda muhakkak bir şekilde anında devreye girmiştir. Özellikle Arakan'daki Müslümanlara yapılan vahşette biz anında devreye girdik. Biz İslam coğrafyasını, İslam ülkelerini ve Birleşmiş Milletleri Arakan'da yapılan zulmü görmeye davet ediyoruz." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis de ziyarette İslam dünyasının bayramını kutladı.

Arakan'da ortaya çıkan fotoğrafın "insanlığın yüz karası" olduğunu belirten Yelis, "Kendilerini sevgi tomurcuğu olarak ilan edenler her ne kadar bir dinin mensubu olmadığını söyleseler de dünyada din kategorisinde dördüncü sırada olanlar Myanmar'da iş kendilerine geldiği zaman zulmün, adaletsizliğin ve ahlaksızlığın her türlüsünü yapabilmekteler. Biz onun için öncelikle oradaki kardeşlerimize Cenabı Allah'ın yardımcı olmasını diliyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da "Müslümanlara karşı yapılan zulme, eziyete vicdanı olan hiç kimsenin göz yummasını bekleyemeyiz. Birleşmiş Milletler ve onun yarenlerinin gözlerini yummasına, kulaklarını tıkamasına son vermesi gerekir." ifadesini kullandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel başkanlığındaki heyet de AK Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti mensuplarının bayramını tebrik eden Gürel, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm ve katliamları kınadı.

AK Parti'den seçim barajının düşürülmesini talep ettiklerini bildiren Gürel, "Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'ndaki bu psikolojik barajın bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Her siyasi parti 2019'da yapılacak seçimlerde kendi adayını çıkarabilmeli. Bunun yollarının bir an önce kolaylaştırılması lazım. Her siyasi partinin görüş ve düşüncelerinin ifade edilebildiği o ortamın sağlanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da Myanmar'da Müslümanların uğradığı katliama ilişkin AK Parti ve hükümetin en üst düzeyde gerekli girişimlerde bulunduğunu aktardı.

Karacan, seçim barajına ilişkin ise "2019 yılındaki seçimlere tabii ki herkesin girebilmesi lazım. AK Parti olarak düşüncemiz budur. Bu yönde de gerekli adımları atılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak AK Parti'yi Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Aysal, başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti'lilerin ve İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Aysal da Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamı kınadı.

Öte yandan, aynı zamanda Eskişehir Milletvekili olan Harun Karacan parti genel merkezini ziyaret eden siyasi partilerin temsilcilerine, Eskişehir helvası ve çikolata ikram etti.



Karacan, siyasi parti heyetlerinin ziyaretleri sonrasında basın mensuplarıyla da bayramlaştı.