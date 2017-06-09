Akdeniz Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversiteden mezun olan öğrencilere, "Hayatınızın her aşamasında, hedeflerinize ulaşırken boşluklar olacak. Mezun oldunuz bir boşluk; master, doktora yaptınız boşluk. Ama bunlar geçici boşluklardır, hedeften, istikametten sapmayacaksınız. Hedefinize ilerleyin, hiçbir zaman pes etmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda, 2016-2017 akademik yılının sona ermesi nedeniyle mezuniyet töreni düzenlendi. Farklı fakültelerden öğrenciler, ellerinde dövizlerle kortej yürüşüne katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Münir Karaloğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, milletvekillerinin de katıldığı, 11 bin öğrencinin mezun olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu coşkuya ortak olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, mezun olanları tebrik etti.

Çocuklarının mezuniyeti için Antalya'ya gelen ailelere seslenen Çavuşoğlu, "Öğrencilerinizi çok iyi bir üniversitede okuttunuz. Sizler en zor şartlarda bile çocuklarınızın eğitimi için tüm imkanlarınızı seferber ettiniz. Bugün ise mutluluk, gurur günü. Sizin mutluluğunuzu, gururunuzu paylaşıyoruz. Evladı bu yıl mezun olan bir kardeşiniz olarak, ayrıca heyecanınızı da paylaşıyorum." dedi.

Akdeniz Üniversitesinin akademik kadrosuyla kaliteli eğitimiyle ve uygulamalardaki başarılarıyla Türkiye'nin yükselen yıldızı olduğunu, dünyadaki itibarının her geçen gün hızla arttığını belirten Çavuşoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ile yönetici ve akademisyenleri kutladı.

Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesini dünyanın her yerinden öğrencilerin tercih ettiğini dile getirdi.

- "Bir ağabeyiniz olarak iki tavsiyem var"

Öğrencilerin hayatında yeni bir sayfa açıldığına, yeni hedeflere ulaşmak için çalışacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim de Türkiye için hedeflerimiz var. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılına az kaldı, çünkü hedeflerine sizin omuzlarınızda ulaşacaktır. Şanlı ay yıldızlı Türk bayrağımız sizin ellerinizde en yükseklerde, yurt içi ve yurt dışında dalgalanacaktır. Bundan sonraki süreçte, akademik dünyada, elbette Dışişleri Bakanlığına girmenizi özellikle tavsiye ederim, özel sektörde ve kendi işinizde hayatınıza devam edeceksiniz. Önünüze zorluklar çıkacak. Bir ağabeyiniz olarak iki tavsiyem var, hedeflerinizi koyarken Türkiye'nin artık Türkiye'den büyük olduğunu unutmayacaksınız. Sorumluluğunuzun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını unutmayacağız.

İkinci tavsiyem de tüm bu hayatın evrelerinden geçmiş bir ağabeyiniz olarak, hayatınızın her aşamasında, hedeflerinize ulaşırken boşluklar olacak. Mezun oldunuz bir boşluk; master, doktora yaptınız boşluk. Ama bunlar geçici boşluklardır, hedeften, istikametten sapmayacaksınız. Hedefinize ilerleyin, hiçbir zaman pes etmeyin. Benim hayat felsefem her zaman bu olmuştur."

- "Artık gönüllü büyükelçilerimiz olacaksınız"

Çavuşoğlu, yurt dışından gelip eğitimini Akdeniz Üniversitesinde tamamlayan öğrencilerin de ülkelerine büyük hizmetleri olacağını, dost ve kardeş ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yabancı öğrencilerden Türkiye ve ülkelerin arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamalarını da isteyen Çavuşoğlu, "Bulunduğunuz ülkelerin birçoğunda büyükelçiliklerimiz var ama sizler de bizim artık gönüllü büyükelçilerimiz olacaksınız. Akdeniz Üniversitesinin, Antalya ve Türkiyemizin kapıları ve gönlümüz sizlere her zaman açık, sizleri her zaman bekliyoruz." diye konuştu.