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AKPM'nin 15 Temmuz sergisine izin vermemesi

- AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Küçükcan: "15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yılı olması hasebiyle gerçekleştirmek istediğimiz 15 Temmuz sergisine AKPM tarafından yer temin edilmemesini en şiddetli şekilde kınıyorum"

AKPM'nin 15 Temmuz sergisine izin vermemesi

TBMM (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, 15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yılı olması nedeniyle gerçekleştirmek istedikleri sergiye AKPM tarafından yer temin edilmemesini en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Küçükcan, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'da 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AKPM Genel Kurulu IV. Dönem Toplantısı sırasında, 15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yıl dönümü olması dolayısıyla bir fotoğraf sergisi düzenlenmesinin kararlaştırıldığını ve bu amaçla AKPM'ye sergilerin gerçekleştirildiği alanlarda yer tahsis edilmesi için müracaatta bulunulduğunu aktardı.

Müracaatın, bahse konu dönem toplantısından çok uzun bir süre önce AKPM idaresine iletilmesine ve idare nezdinde yapılan tüm iyi niyetli girişimlerde, serginin Türk halkı ve AKPM Türk Heyeti için büyük önem taşıdığına dikkati çekilmesine rağmen, AKPM idaresince Türk tarafına, "yer sıkıntısı" olduğu gerekçe gösterilerek sergi yeri temin edilmediğini anlatan Küçükcan, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki ne FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve 250 vatandaşımızın şehadetine netice veren 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin vahametinin ne de bu kanlı darbe girişimine karşı Türk halkının gösterdiği muazzam direniş, kahramanlık ve neticesinde hasıl olan demokrasi zaferinin değerinin AKPM idaresi tarafından anlaşılamadığı görülmektedir. Nitekim, aylar öncesinden AKPM idaresine yapılan müracaatımızın geri çevrilmesi, bu durumun bariz bir göstergesidir. 15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yılı olması hasebiyle gerçekleştirmek istediğimiz 15 Temmuz sergisine AKPM tarafından yer temin edilmemesini en şiddetli şekilde kınıyorum."



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15 TemmuzAKPMTalip KüçükcanTürk Delegasyonu
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