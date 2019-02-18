"AKUT'la işbirliğimiz 1 Nisan'dan sonra devam edecek"

DSP Şişli Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül, yerel seçim kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarıgül, Twitter hesabından AKUT Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimi ile birlikte Şişli’nin geleceğini ve depreme dayanıklılığını konuştuğunu belirtti.



AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ve yönetimiyle birlikte olduğunu belirten Mustafa Sarıgül, “Geleceğin Şişli'sini konuşuyoruz. Depreme dayanıklı Şişli'yi konuşuyoruz. AKUT'la işbirliğimiz 1 Nisan'dan sonra yoğun olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.



