Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TÜSİAD ekonomi Bursa
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu
Eşel mobile geçilsin
Eşel mobile geçilsin
STK'larla buluştu
STK'larla buluştu

"AKUT'la işbirliğimiz 1 Nisan'dan sonra devam edecek"

DSP Şişli Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, "AKUT'la işbirliğimiz 1 Nisan'dan sonra yoğun olarak devam edecek" dedi.

"AKUT'la işbirliğimiz 1 Nisan'dan sonra devam edecek"
banner17

DSP Şişli Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül, yerel seçim kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarıgül, Twitter hesabından AKUT Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimi ile birlikte Şişli’nin geleceğini ve depreme dayanıklılığını konuştuğunu belirtti.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ve yönetimiyle birlikte olduğunu belirten Mustafa Sarıgül, “Geleceğin Şişli'sini konuşuyoruz. Depreme dayanıklı Şişli'yi konuşuyoruz. AKUT'la işbirliğimiz 1 Nisan'dan sonra yoğun olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa SarıgülAkut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5