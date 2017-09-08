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Alevi derneklerinden HDP'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Alevi ve Bektaşi dernekleri, 17 Eylül'de "Geleceğimize sahip çıkıyoruz" sloganı ile İstanbul'da düzenleyecekleri miting öncesi HDP'yi ziyaret etti.Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, Hacı Bektaş Anadolu...

Alevi derneklerinden HDP'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Alevi ve Bektaşi dernekleri, 17 Eylül'de "Geleceğimize sahip çıkıyoruz" sloganı ile İstanbul'da düzenleyecekleri miting öncesi HDP'yi ziyaret etti.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Derneği Genel Başkanı Tuncer Baş, Alevi Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'dan oluşan heyet, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Siirt Milletvekili Besime Konca ile İzmir Milletvekili Müslüm Doğan tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Alevi kurum temsilcilerinin yapılacak mitinge ilişkin bilgi verdikleri, HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın ise mitingin güçlü bir şekilde gerçekleşmesi için parti olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını belirttiği ifade edildi.

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