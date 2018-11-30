Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Cemevi iz iletişim 15 bin kişi İstanbulu modanın merkezi yapacak CHP ALmanya moda
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Almanya çıkarması

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP Berlin Birliği’nin düzenlediği toplantıya katılarak gündemi değerlendirdi.

Almanya çıkarması
banner17

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Almanya ve Avusturya'da temaslarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz’ün yanı sıra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik ediyor.

Ziyaretin ilk gününde Almanya’nın Başkenti Berlin’de bir takım temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, CHP Berlin Birliği’nin düzenlediği toplantıya katılarak gündemi değerlendirdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yurt dışında olduğu dönemde alt yapısı hazırlanan ve 6 ay gibi kısa bir sürede, 12 ülkede temsilcilikleri açılan CHP Yurt Dışı Birlikleri’nin önemli bir ayağı olan CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat’ında hazır bulunduğu toplantıda Kılıçdaroğlu, Berlin’de faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Ünal Çeviköz’ün yanı sıra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da eşlik ettiği toplantıda, CHP’nin ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları masaya yatırıldı.

Kılıçdaroğlu ayrıca Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile de görüşme geçekleştirerek, iki ülke arasındaki bağların demokrasi temelinde güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise Avusturya’nın başkenti Viyana olacak. Viyana'da Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ile görüşecek olan heyet, CHP Viyana Birliği tarafından düzenlenecek olan bir etkinliğe katılarak, yurttaşlarla bir araya gelecek.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHPCHP ALmanyaAli KılıçMaltepeKemal Kılıçdaroğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1