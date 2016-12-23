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Almanya'da Noel pazarına tır ile saldırı yapılması

- TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Kücet, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu

Almanya'da Noel pazarına tır ile saldırı yapılması

TBMM (AA) - TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına tırla yapılan saldırı nedeniyle Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Kücet, 12 kişinin ölümüne yol açan saldırı dolayısıyla açılan taziye defterini imzaladı.

Erbay Kücet, taziye defterine şunları yazdı:

"Berlin'de 19 Aralık tarihinde meydana gelen, masum insanlara yönelik terör saldırısını nefretle kınıyoruz. 12 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca insanın yaralanmasına neden olan bu menfur hadise, terörün alçak yüzünü tekrar ortaya koymuştur. Böylesine acımasız saldırılar, terörizmle ortak mücadele konusunda uluslararası toplumun daha fazla iş birliğini zorunlu kılmaktadır.

Benzer olayların hiçbir zaman yaşanmaması temennisiyle TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman ve şahsım adına Almanya Federal Meclisi üyelerine ve Alman halkına başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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