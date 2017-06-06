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Almanya'nın İncirlik Üssü'nden ayrılma kararı

- Başbakan Yıldırım: - "Herhangi bir karar yok bizim tarafımızdan alınan, nasıl isterlerse yapsınlar"

Almanya'nın İncirlik Üssü'nden ayrılma kararı

TBMM (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın İncirlik Üssü'nden ayrılma kararına ilişkin, "Herhangi bir karar yok bizim tarafımızdan alınan, nasıl isterlerse yapsınlar." dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, Meclisten ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Almanya'nın İncirlik Üssü'nden ayrılma kararının sorulması üzerine Yıldırım, "Herhangi bir karar yok bizim tarafımızdan alınan, nasıl isterlerse yapsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

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AlmanyaBaşbakan Yıldırımİncirlik ÜssüTBMM
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