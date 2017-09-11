KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Tarımsal sulamanın Kıbrıs'a gelmesiyle Akdeniz'in en güneşli ve en güzel ülkesinin bereketli topraklarıyla buluşan ana vatanın tatlı suyu, KKTC'yi gıda deposuna dönüştürecek." dedi.

Çavuşoğlu, bazı ziyaretler için geldiği Konya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi ile adaya su getirildiğini anımsattı.

Proje kapsamında 80 kilometrelik deniz geçişinin yanı sıra Dragon Çayı'na Alaköprü ve KKTC'ye ise Geçitköy barajlarının yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "KKTC'ye 480 kilometre isale hattı döşendi. Böylece Kıbrıs'a gelen su, insanımızın yüzde 80'i tarafından içme suyu olarak kullanılmaya başlandı. 200 kilometrelik isale hattının döşenmesiyle de vatandaşlarımızın yüzde 100'ü bu suyu kullanmış olacak. KKTC halkı olarak Türkiye'ye müteşekkiriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, adaya gelen 75 milyon metreküplük suyun en az yüzde 50'sinin tarımsal sulamada kullanılması için Geçitköy Barajı'ndan Güzelyurt Körfezi'ne doğru yapılacak tünelin ihalesini yaptıklarını ifade ederek, bunun sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.

- "Yaklaşık 50 yeni ürün yetiştirme çalışmalarımız var"

KKTC'nin Tarım Master Planı'nın tamamlandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tarımsal sulamanın Kıbrıs'a gelmesiyle, Akdeniz'in en güneşli ve en güzel ülkesinin bereketli topraklarıyla buluşan ana vatanın tatlı suyu KKTC'yi gıda deposuna dönüştürecek. Akdeniz'in çok ciddi bir aktörü olacağız. Kendi kendimize yeteceğiz. Birçok ülkeye sebze ve meyve ihraç eder duruma geleceğiz. Su sorununa rağmen patates ve narenciye gibi ürünleri birçok yere ihraç ediyoruz. Su geldikten sonra tarımsal ürün yelpazemiz gelişecektir. Yaklaşık 50 yeni ürün yetiştirme çalışmalarımız var."

Güzelyurt bölgesinde tarımsal sulama yapılabilmesi için projeler hazırladıklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Bunu da ihaleye çıkartacağız. Bu projelerin tamamlanmasıyla su, hem insanımızın yüzde 100'üne ulaşacak hem de tarım maksatlı olarak kullanılacak. KKTC'nin kaderinin değişeceğini ve geçmişte olduğu gibi 'yeşil ada' konseptine uygun bir coğrafyaya yeniden kavuşacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ekonomiyi sanayi, tarım, turizm ve eğitim üzerine kurmak istediklerini, istihdamı artırıp adadan göçü durdurarak geleceği şekillendireceklerini anlattı.

- "Uzattığımız eli sürekli itiyorlar"

"Kıbrıs'ta hiçbir zaman azınlık olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız" diyen Çavuşoğlu, KKTC'de barış güdüsünün hiçbir zaman eksilmediğine değindi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ise hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmadığının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin garantörlüğünden taviz vermeden anlaşmaya hazırız. Yapılan araştırmalarda da halkımızın yüzde 95'i Türkiye'nin garantörlüğünü talep etmektedir. Ancak Rumlar bunu kabul etmiyor. Yaşadığımız katliam ve darbelere rağmen barış umuduyla uzattığımız eli sürekli itiyorlar. Ya da bizi yok etmek için iyi niyetimizi kullanmaya çalışıyorlar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim barış elimiz her zaman hazırdır. Kendi devletimizi güçlendiren, kurumsallaştıran, kendi kendine yetebilen ve ayakları üzerinde durabilen bir devlet olmasını için çalışmalarımızı ana vatan ile sürdürmek zorundayız."