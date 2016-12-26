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Anayasa görüşmelerinde 48 saatlik mesai

-Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde aralıksız 5 gün süren görüşmeler, 48 saaati buldu

Anayasa görüşmelerinde 48 saatlik mesai

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde aralıksız 5 gün süren görüşmeler, 48 saati buldu.

TBMM Anayasa Komisyonunda 20 Aralık Salı günü başlayan görüşmeler, bir günlük aranın ardından bugün yeniden başladı.

AK Parti'nin, 316 milletvekilinin imzasıyla 10 Aralık Cumartesi günü TBMM Başkanlığına sunduğu 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler, 5 gün sürdü.

Anayasa maratonunun ilk günkü mesaisi gece yarısını geçerek, saat 02.24'te tamamlandı. 10 saat 24 dakika süren ilk gün görüşmelerinin ardından en uzun çalışma, 11 saat 10 dakikayla ikinci gün oldu.

Anayasa Komisyonu, 22 Kasım Perşembe günü 10 saat 35 dakika, 23 Kasım Cuma günü ise 10 saat 23 dakika çalıştı. Komisyon, hafta sonu da toplanarak 5,5 saat süren bir görüşme yaptı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler, aralıksız 5 gün sürdü ve milletvekilleri 47 saat 42 dakika, anayasa teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Komisyonun 24 Aralık Cumartesi günü yaptığı toplantıda, AK Parti'li milletvekilleri, "teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin açıklığa kavuştuğu, bir konu üzerindeki görüşmelerin ilanihaye devam etmesinin mümkün olmadığı, görüşülen konunun da vuzuha kavuştuğu gerekçesiyle" yeterlilik önergesi verdi.

CHP'nin karşı çıkması ve yaşanan kavganın ardından teklifin görüşmeleri, bugün 1. madde üzerinden devam ediyor.


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