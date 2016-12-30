Anayasa Komisyonunda HSYK'nın yapısında değişiklik yapan düzenleme kabul edildi

TBMM (AA) - TBMM Anayasa Komisyonunda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısında değişiklik yapan düzenleme kabul edildi.



Maddeyle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişiklik yapıldı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu oldu.



Teklifte 12 olan kurulun üye sayısı 13'e çıkarılırken, daire sayısı 2 olarak düzenlendi.



Önergeyle de Adalet Bakanı Müsteşarının Kurulun doğal üyesi olması ve TBMM'nin seçeceği üye sayısının artırılmasına imkan tanındı.