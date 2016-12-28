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Asgari ücret tartışmaları

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: - "Asgari ücret en az bin 750 lira olmalı"

Asgari ücret tartışmaları

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini bildirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, CHP Emek bürolarınca 81 ilde yapılan ortak basın açıklamaları ile partilerinin asgari ücret teklifinin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

Emekçilerin, açlık sınırının altında bir ücret aldığını öne süren Ağbaba, asgari ücretin en az bin 750 Türk lirası olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de emekçilerin her anlamda kölelik sistemine mahkum edildiğini savunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Sendikasızlaştırılan, taşeron sistemi ile güvencesizliğe, kiralık işçilik yasası ile ücretli köleliğe zorlanan emekçiler, aynı zamanda açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Vatandaş faturaları denkleştirmeye çalışırken, kirasını ödemekte zorlanırken, evine et alamazken, birilerinin derdi de başkanlık. AKP'nin derdi milletin derdinden başka. Onlar tek bir adamın keyfi için dikta rejimi kurmaya çalışıyor. Bugün asgari ücretin bin 300 liraya yükselmesi CHP sayesinde oldu. Bugün de Emek büroları olarak uzmanlarla çalıştık ve asgari ücretin en az bin 750 lira olması teklifimizi kamuoyuna açıkladık. Türkiye'de işçinin hakkını hukukunu savunan tek siyasi parti CHP'dir."

- İl Başkanlığında toplantı

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de düzenlediği basın toplantısıyla asgari ücretin bin 750 lira olması gerektiğini söyledi.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 432 lira olduğuna işaret eden Keskin, "Benzinden doğalgaza, elektrikten suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretCHP
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