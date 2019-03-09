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Aslında o bir kriz savar

CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen toplantıda Faik Öztrak Türkiye’nin çok önemli bir ekonomik krizinde kriz savar olarak başrolde yer aldı.

Aslında o bir kriz savar
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Türkiye'nin en büyük krizden çıkışında çok görev alan Faik Öztrak şimdi de CHP ekonomi masasında çıkış senaryoları hazırladı. Önceki hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın önderliğinde ekonomi ile ilgili bütün medyanın bir araya geldiği çok önemli bir toplantı gerçekleşti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi masası toplantısında Türkiye ekonomisinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Düzenin ön planda olduğu ve disiplinli bir gündem hazırlanmıştı.

Faik Öztrak siyaset bahsetti ama esas olarak CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" çalışmalarını kamuoyu ile paylaşıldı.İyi bir hazırlık yapılmıştı. Her konuda önemli çalışmalar ve çözümler ortaya konmuştu.

Aslında Faik Öztrak Türkiye’nin çok önemli bir ekonomik krizinde kriz savar olarak başrolde yer almıştı. Bugünkü sıkıntılardan kurtulmanın yollarını da çalışmış ve masaya koymuştu.

Günlük siyaset yüzünden yapılan çalışmalar istenen farkındalığı yaratamadı. Ama Faik Öztrak’ın bir kriz savar olduğu gerçeği yeniden hatırlandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Faik ÖztrakHakça Paylaşan TürkiyeçalışanÜretenCumhuriyet Halk PartisiCHP
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