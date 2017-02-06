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Astana'daki görüşmeler sona erdi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerine yapılan görüşmeler sona erdi.

Astana'daki görüşmeler sona erdi

ASTANA

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla Suriye’deki ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerine yapılan görüşmeler sona erdi.
Rusya heyeti başkanı Stanislav Gadcimogamedov, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerde Suriye’deki ateşkesin sağlanması süreci, ateşkesin etkin bir şekilde izlenmesi ve kontrolünün sağlanması mekanizmalarının yanı sıra provokasyonların önüne geçilmesi konularının tartışıldığını belirtti.
Karşılıklı güvenin sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması için tedbirlerin de ele alındığını kaydeden Gadcimogamedov, “Heyetler, Suriye’deki ateşkesin sağlanmasında işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu yinelediler.” dedi.
Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'nde yapılan görüşmelere Türk, Rus, İranlı yetkililerin yanı sıra BM temsilcileri katıldı.
Muhabir: Aliia Raimbekova

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