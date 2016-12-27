ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına basan Ankara, kutsal mücadelemizin başlamasına da ev sahipliği yapma onuruna erişmiş, yaralı bir ulus Onun önderliğinde Ankara’dan şahlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 27 Aralık 1919'un sadece Ankaralılar için değil, bütün Türk ulusu için tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Ulu Önder Atatürk'ün, Anadolu hareketini başlattığı için boynunda sarayın "İdam fermanını" taşıyarak, bütün rütbelerini bırakıp, sadece Mustafa Kemal olarak Ankara'ya ayak bastığını hatırlatan Torun, şunları kaydetti:

"Samsun'dan başlayan ve tüm dünyadaki mazlum uluslara esin kaynağı olan Kurtuluş Savaşı'nın eşsiz kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına basan Ankara, kutsal mücadelemizin başlamasına da ev sahipliği yapma onuruna erişmiş, yaralı bir ulus onun önderliğinde Ankara'dan şahlanmıştır. TBMM'nin kuruluşu, Türk ordusunun kurulup hazırlanması çalışmaları Ankara'da yapılmış ve milli mücadelenin merkezi olmuştur. İnanıyorum ki Ankara bugün de o zamanki gibi bir kişinin egemenliğini ve yönetimini tanımayan gururu ve öz güveni içinde taşımaya devam etmektedir."

Torun, "27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlığımızı ve varlığımızı borçlu olduğumuz, ulusumuzu özgürlük ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşturan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

