TBMM (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara'nın tarihteki önemine değinerek "Mustafa Kemal Ankara'yı başkent ilan ederken 'Ben Ankara'yı coğrafyadan değil, bir cumhuriyet merkezi olarak tarihten öğrendim. Ankara'ya, tarihte bir cumhuriyet kurmuş ve onu uzun yıllar yaşatmış bir kent olduğu için geldim.' sözlerine yer vermiştir." dedi.

Ceylan, Mecliste düzenlendiği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Ankara'nın geçmişte ticaretiyle ünlü bir şehir olduğunu, zamanla gerileyen bu olgunun Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle yeniden dirilişe geçtiğini belirten Ceylan, "Mustafa Kemal, Ankara'yı başkent ilan ederken 'Ben Ankara'yı coğrafyadan değil, bir cumhuriyet merkezi olarak tarihten öğrendim. Ankara'ya, tarihte bir cumhuriyet kurmuş ve onu uzun yıllar yaşatmış bir kent olduğu için geldim.' sözlerine yer vermiştir. Bu sözler Ankara'nın tarihte ne kadar önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir." dedi.

Ceylan, 27 Aralık'ta Mustafa Kemal Atatürk'e o dönemde destek olan Ankaralıların torunlarıyla bugün ortak organizasyonlar gerçekleştirdiklerine değinerek, "Başta Mustafa Kemal'i ve cumhuriyetin kuruluşunda yer alan arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.

- KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalar

KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalara ilişkin soruyu da yanıtlayan Ceylan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cülere karşı canını ortaya koyan vatandaşların demokrasiye sahip çıkma adına mücadele ettiğini söyledi.

Bu insanların, tankların üzerine çıkarak, Genelkurmay Başkanlığı Karargahına izinsiz girerek Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç işlediğini belirten Ceylan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye yönelik gerçekleştirilen eylemlere karşı direniş gösteren insanların işlediği suçları ortadan kaldırmak maksatlı, iyi niyetli bir yaklaşıma çeşitli ithamlar yüklemek kabul edilebilir bir durum değil. 1931 yılındaki buna benzer olaylar karşısında alınan hükümet kararları vardır. Kararı alan da CHP'dir. 696 sayılı KHK'daki uygulamalara eleştiride bulunanların 1931 yılında alınan karara bir yanıt vermeleri gerekir." diye konuştu.