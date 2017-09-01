MUĞLA (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner "Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si aynı değil. Terörist başının posteri ile Atatürk'ün posterini yana yana asan Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Atatürk ün CHP'si bir değil." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, AK Parti ilçe yönetimince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Parti binasında ilçe başkanı Macit Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu bayramlaşmaya, partinin Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de katıldı.

Partilileriyle bayramlaşıp sohbet eden milletvekilleri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- "Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si aynı değil"

Mehmet Metiner, burada yaptığı konuşmada, kutuplaştıran ve ayrıştıran kesimlerin dönüp, "Siz ayrıştırıyorsunuz. Siz bizi öteki görüyorsunuz" dediklerini savundu. 16 yıllık iktidarları boyunca "İçkimizi yasaklayacaksınız" denildiğini ancak kimsenin içkisini yasaklamadıklarını kaydeden Metiner, "(Burası turizm bölgesi içkiyi yasaklayacaksınız) Sanki başka turizm bölgeleri bizim elimizde değil. Biz başka yerlerde, yerel yönetimi de elimizde bulundurduğumuz yerlerde sanki içkiyi yasaklamışız da şimdi Bodrum'a gelmiş. Bizim için başı açıkla başı kapalı arasında hiçbir fark yok. Kim başı açıkla başı kapalılar arasında ayrım gözetirse karşısında bizi bulur." dedi.

Şehitlikte içki içildiği iddialarına da değinen Metiner, şöyle konuştu:

"Hadi içiyorsun, sen de siyasetçisin. 'İçki ki içmek haram değildir' diyorsun. 'İçki içmek günah değildir' diyorsun. Sen fetva makamı mısın? Partinin genel başkan yardımcısısın. Nerede ne içersen iç ama içeceğin mekan çok önemli. Niye şehitlikte içki içiyorsunuz kardeşim? 'Sizin hiç mi bu milletin değerlerine, hiç mi şehitlere saygınız yok?' diye soruyoruz. Kalkıyor diyor ki 'İçki haram değilki, günah değilki.' Biz haramlığıyla, helalliğiyle ilgili bir şey söylemiyoruz. Bir siyasetçiyiz. Herkesin günahı, sevabı kendinedir."

Metiner, 17-25 Aralık sürecinde kendilerine "Gidin mahkemelerde aklanın gelin" dendiğini aktaran Metiner, şunları söyledi:

"Bizi havale ettikleri yargı kimin yargısıydı? Pensilvanya'daki o iblisin yargısıydı. FETÖ'nün yargısıydı. FETÖ'nün yargısına güvenen Kılıçdaroğlu, bugün halkın bağımsız ve tarafsız yargısına güvenmiyor. Diyor ki 'Bu Erdoğan'ın yargısı.' Erdoğan dediğin sandıktan çıkan yüzde 52'nin oy verdiği verdiği bir lider. Sen Pensilvanya'nın yargısına bizi havale ediyorsun, 'Hukukun gereği yapılsın' diyorsun. Bugün mahkemelerimiz darbecilerden hesap soruyor. Hainlerden, casuslardan hesap soruyor. Adalet adına çıkıp yürüyorsun. Gözlerimiz yaşardı. Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si aynı değil. Terörist başının posteri ile Atatürk'ün posterini yana yana asan Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Atatürk'ün CHP'si bir değil. CHP'li vatandaşlarımız da CHP'nin nereye götürüldüğünü artık görsünler." dedi.

Özyer ise Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını söyleyerek, "Gerçekten coğrafyamız çok büyük acılar içerisinde. İnsanların inancından, mezhebinden dolayı bir acıya maruz kalmaması lazım ama hiç ummadığımız Myanmar'da bile katliam yapılabiliyor. Buradan çıkaracağımız çok dersler var. Bir gerçek var ki İslam dünyası bu acılardan kurtulmak istiyorsa yapacağı iş, akıl ve ilimle buluşmaktır." diye konuştu.

