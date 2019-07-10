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ATO Başkanı Baran'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyasi partilerin belediye meclisi başkan vekillerini ziyaret etti. ATO'dan yapılan açıklamaya göre...

ATO Başkanı Baran'dan Mansur Yavaş'a ziyaret
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyasi partilerin belediye meclisi başkan vekillerini ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Ankara'nın hayrına olacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Baran, ATO ile Büyükşehir Belediyesinin Ankara'ya uluslararası fuar alanı kurmak için ortak çalıştıklarını da hatırlattı.

Mansur Yavaş da Ankara'ya yönelik proje ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, Oda üyelerinin sorunlarını ve önerilerini dikkate aldıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel BaranATOAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
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