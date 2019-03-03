Aydın'da değişim sudan başlayacak!

Mustafa Savaş Aydın milletvekili ve kentin çok sevilen isimlerinden biri… Bankacı kökenli. Aydın’a hem vekil olarak, hem de daha öncesinden çok önemli hizmetleri olmuş. Geçtiğimiz günlerde Valilik tarafından gerçekleştirilen Aydın Ekonomi Zirvesi’ne çok büyük destek vermişti. O Zirve’de yaptığı konuşmada kentin geleceğini ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve atılan adımları anlatmıştı.



Şimdi Mustafa Savaş Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı… Kentin sorunlarını bilmenin avantajını kullanıyor.



Ve seçim stratejini suya endekslemiş durumda. Turizm sektörünü çok heyecanlandıran bir vaad ile işle başlamış durumda… Diyor ki:



- Aydın’da su fiyatını yarıya indireceğiz ve 5 yıl boyunca suya zam yapmayacağız.



Neden böyle bir sloganla yola çıktığını da şu sözlerle açıklıyor:



- Aydın halkı Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyor.



Mustafa Savaş inciri, zeytini, kestanesi, turizmi ve jeotermal kaynakları ile Türkiye’nin en zengin kentlerinden biri olması gereken Aydın’ın hak etiği noktada olmadığı vurguluyor ve ekliyor:



- Öyle bir belediye yönetimi yapacağız ki yerel kalkınmada örnek projeleri hayata geçireceğiz. Aydın sebzeden meyveye Türkiye’de oynanan fiyat oyunlarını kıracak. Aydın üretimi ile İstanbul’daki fiyatları da etkileyecek. Aydın mutla olacak, İstanbul’daki tüketici de mutlu olacak. Tarım, turizm ve termal. Üçün de istihdam dostu alanlar. Üçü de birbiriyle konuştuğunda üretim ve istihdamı, ihracatı artırmaya yarıyor. Normal belediyecilik hizmetleri zaten yapılacak, onlar olmazsa olmaz ama biz yerel kalkınmayı başlatacağız. Finans konusunda zaten bir ekonomist olarak tecrübemiz var. Aydın bu sefer iktidarla birlikte yürümek şansını yakalayacak. Aydın çok bakir. Küçük dokunuşlarla potansiyel gerçekleştirilebilir. Sadece Hükümet’in verdiği bütçelerle bu işler başarılamaz ama biz Ankara’yı büyük projeler için ikna edebiliriz. Tarım Bakanımıza, Aydın’da yem fabrikası olmadığını söyledik. Şimdi gündemlerine aldılar.



Mustafa Savaş’ın projeleri ve sözleri Aydın’da seçim yarışının sıkı geçeceğini gösteriyor. Özlem Çerçioğlu’nun işi kolay olmayacak.



Su işi çok önemli



Mustafa Savaş’ın su vaadinin çok önemli olduğunu söyleyen turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Taceddin Özden şu görüşleri dile getiriyor: “Turizmde Antalya’nın gerisinde kaldık. Oysa biz turizme ilk başlayan kentiz. Su işi otellere rahatlama getirecek. Turizme başka destekler de planlıyor Mustafa Savaş… Turizme destek vereni Aydın halkı bağrına basar.!