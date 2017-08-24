Bahçeli, soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına ilişkin, "Buna yorum gerekmez. Kim neyi giyiyorsa giysin. Ancak siyaseti iç çamaşır seviyesine düşürmemek lazımdır." dedi.

Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, Koray Aydın'ın MHP'den istifa ederek, "Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacağı ve 2019'da Cumhurbaşkanı adaylarının Akşener olacağı" açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "İstifa tek taraflı bir tercihtir. Bu tercihte bulunan kişinin tercihinden dolayı saygı duymak gerekir. Partimiz açısından da hayırlı olmuştur. 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bugünden adres, kimlik sunan, birilerini hava boşluğuna atıyor, yerine geçmenin planını yapıyor demektir." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basına yansıyan atletli fotoğrafını eleştirdiği belirtilerek, "Sizin bu fotoğrafa ve tartışmaya yorumuzunuz ne olur?" sorusuna Bahçeli, "Buna yorum gerekmez. Kim neyi giyiyorsa giysin. Ancak siyaseti iç çamaşır seviyesine düşürmemek lazımdır." dedi.

Bir gazetecinin, Akşener ve ekibinin en son düzenlediği kongrede, sahte delege kaydı yaptığının belgelendiği hatırlatarak, buna bir cevap verip vermeyeceği sorulan Bahçeli, "Bu grubun bizimle alakası kalmamıştır ki mesajımız olsun." ifadesini kullandı.

- "Kapı açık, giren girer çıkan çıkar"

"MHP'de bir Akşener istifası bekliyor musunuz?" sorusuna Bahçeli, "Gelirken gördünüz kapı açık, giren girer çıkan çıkar." karşılığını verdi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı adayımız tanınmış biri olacak" ifadesinin anımsatılması üzerine, "CHP'de herkes tanınmış insandır, herkes aday olabilir." dedi.

"Siz aday olacak mısınız ya da MHP'nin adayı nasıl birisi olacak?" sorusuna da Devlet Bahçeli, "Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz ve duydunuz?" değerlendirmesinde bulundu.







