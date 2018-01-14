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Bahçeli'den Osmaniye'de Belediye ve il başkanlığı ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi ile partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bahçeli'den Osmaniye'de Belediye ve il başkanlığı ziyareti

OSMANİYE (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi ile partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Partililer, karayoluyla kente gelen Bahçeli'yi, Kadirli gişelerinde karşıladı.

Daha sonra MHP Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bahçeli'ye burada İl Başkanı Melih Loş tarafından kama hediye edildi.

Bahçeli, ardından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti. Kara, burada, belediye tarafından yaptırılacak olan projeler hakkında Bahçeli'ye sunum yaptı.

Sunum sırasında Kara'nın belediye tarafından yaptırılacak olan camiye isim vermesini istemesi üzerine Bahçeli, caminin adının "Cebelibereket" olmasını istedi.

Bahçeli daha sonra Belediye Başkanı Kara ile basına kapalı görüme yaptı.

Muhabir: Bekir Ömer Fansa-Muzaffer Çağlıyaner

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Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliOsmaniyePolitika
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