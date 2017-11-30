Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kağıt üzerine çizerek anlattığı seçim ittifakı formülünü "Cumhur ittifakı" olarak adlandırdı.

Bahçeli, Star TV ana haberde, seçim ittifakına ilişkin formülünü açıkladı.

İttifak konusunun siyasi hayatta yasal olmadığına işaret eden Bahçeli, "Seçim yasalarında bir değişiklik yapılacaksa, nasıl ki referandum sırasında bazı partiler bir araya gelip 'Hayır', bazıları da bir araya gelip 'Evet' bloğunu oluşturdu, bunun önümüzdeki günlerde seçimlere de yansıması ihtimalini dikkate alacaksak o zaman ne yapmamız gerekiyor? İttifakı yasal hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İttifaka ilişkin formülünü kağıt üzerinde çizerek anlatan Bahçeli, buna da "Cumhur ittifakı" adını verdi.

Temsili oy pusulasına "A" ve "B" partisi ile "C ittifakı" yazan Bahçeli, "C" ittifakını oluşturan partileri ise "E" ve "F" olarak tanımladı.

Bahçeli, "C'yi AK Parti ve MHP ittifakı olarak algılayabilir miyiz?" sorusuna, "Hayır, kamuoyunda öyle bir algı yaratmaya çalışanlar var ama ben şimdilik bir sembol olarak söylüyorum." yanıtını verdi.

"Cumhur ittifakı" ismini kendisinin koyduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"3 Kasım 2019'da tarihinde yapılacak TBMM açısından kendi kimliklerini korumak suretiyle cumhur ittifakında bütünleşmiş olan partilerin alacağı milletvekili sayısı ve oy oranı. Sandığa giden kişi diyor ki 'Ben E partisinin mensubuyum, dolayısıyla cumhur ittifakında E partisine oyumu vereceğim, sonra ittifaka oy vereceğim' diyor. F partisine mensup olan da önce F partisine oyunu verecek, sonra cumhur ittifakına verecek. E ve F'nin toplamı cumhur ittifakının toplamı kadar olacağı için TBMM'de milletvekilinin dağılımı bu orana göre yapılacak."

"Esas baraj orası"

Bahçeli, "Eşzamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi, birinci turda sonuç alınamazsa ikinci turda kalacak. O zaman birinci turda seçimi alabilmesi için cumhurbaşkanı adayının yüzde 50 artı 1'i yakalaması lazım. İşte esas baraj orası." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur ittifakı"nın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yasamanın özünü ve ağırlığını temsil ederken aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminde de bir tercihi ortaya koyabileceğini belirtti.

Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşte bu tercih birinci turda olursa yüzde 50 artı 1'i yakalayabilir mi, yakalayamaz mı? Yakalayabilirse mesele biter. Yakalayamazsa 'Cumhur ittifakı' ikinci tura kalabilir. 'Cumhur ittifakı'nın ortaya koymuş olduğu güç, onun destekleyeceği adayı da güçlendirir. Aynen belediye başkanlıkları seçimlerinde olduğu gibi. Belediye başkanı için oyunuzu verirken, 'Hayır ben şu partinin belediye meclis üyelerine de vereceğim' demiyorsunuz. Yani belediye meclis üyesiyle, belediye başkanını seçiyorsunuz. Cumhurun desteğini sağlamış hemen hemen 80 milyon içerisindeki seçmenin hepsini kucaklamaya aday, bir ittifak yapısıyla cumhurbaşkanlığı seçimine doğru da gidiyorsunuz."

Muhabir: Esin Işık, Merve Yıldızalp