Bakan Canikli'den Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Devletimiz ve milletimiz, Arakan'dan Pakistan'a, Suriye'den Somali'ye, Sırbistan'dan Filistin'e kadar dünyanın her bölgesindeki mazlum ve mağdur halklara yardım elini uzatmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Canikli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal birlik ve beraberliğin manevi iklimde pekiştiği, milli ve manevi duyguların ruhları sarmaladığı bayrama ulaşmanın hazzının yaşandığını belirtti.

Huzur ve kardeşlik duygularıyla toplumu kuşatan bayramların, aynı zamanda millet olma şuuruna ermenin, ortak değerleri güçlendirmenin vesilesi olduğunu hatırlatan Canikli, Türkiye'nin yanı başında cereyan eden olaylara ve mazlum insanların yaşam mücadelesi verdiği diğer coğrafyalara bakıldığında, birlik, beraberlik ve kardeşliğin öneminin, bayramlar vesilesiyle bir kez daha idrak edildiğini dile getirdi.

Bu düstur ile devlet ve milletin Arakan'dan Pakistan'a, Suriye'den Somali'ye, Sırbistan'dan Filistin'e kadar dünyanın her bölgesindeki mazlum ve mağdur halklara yardım elini uzatmaya devam edeceğini bildiren Canikli, "Bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kasteden ihanet şebekeleri ve hain terör örgütleri, birlik ve beraberlik duygusu ile yekvücut olmuş aziz milletimiz karşısında asla muktedir olamayacaklardır. Birliğimize kasteden, gücümüzü kırmak isteyen tüm terör örgütlerinin bütün kirli oyunları beyhudedir." mesajını paylaştı.

- "TSK, 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, 15 Temmuz ruhu ve bağımsızlık ülküsü ile bizi tek millet haline getiren kutlu değerlere dört elle sarılmaktan asla vazgeçmeyecektir. Bu vesileyle eşsiz fedakarlıklarını asla unutmayacağımız aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Bedenini vatan için siper eden şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için ülkemizin her bir köşesinde ve sınır ötesinde vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara, zulme uğrayan mazlumlar için kurtuluşa vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."