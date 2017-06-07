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Bakan Işık, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü

- Milli Savunma Bakanı Işık ile Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali kararına ilişkin telefon görüşmesi yaptı - Görüşmede iki bakan, intikalin detaylarıyla ilgili yakın temas içinde kalınması konusunda mutabakata vardı

Bakan Işık, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali konusundaki karara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Leyen, Işık'ı telefonla aradı.

Von der Leyen, hükümetinin Bakanlar Kurulu'nda İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali kararı alması hakkında Işık'a bilgi verdi.

Alman Bakan von der Leyen, bu vesileyle İncirlik'teki ev sahipliği için müteşekkir olduklarını ancak bu kararı almak mecburiyetinde kaldıklarını, intikal planlaması hakkında Türkiye'yi bilahare bilgilendireceklerini ifade etti.

Işık, bu intikalin DEAŞ ile mücadelede aksaklığa yol açmayacak şekilde gerçekleşmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğinin tabii olduğunu söyledi.

İki bakan, intikalin detayları hakkında yakın temas içinde kalma konusunda mutabakata vardı.


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