Bakan Kaya'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugüne kadar engellilik konusunda devlet, akademi, özel sektör, sivil toplum ve diğer tüm paydaşlarımızla başarılı işlere imza attık. 'Engelleri Aşan Türkiye' için engellilik alanında bugüne kadar yaptığımız hizmetleri daha da geliştirmeye, hizmet kalitesini artırmaya tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, sosyal devlet olmanın, toplumu oluşturan tüm bireylerin hayatın her alanına etkin ve eşit bir şekilde katılımını sağlamayı gerektirdiğini belirtti.

İnsan odaklı ve hak temelli bir anlayışla vatandaşların tamamı için hizmet ürettiklerini, engellilerin sorunlarına çözüm üretmek ve onları hak ettikleri standartlara kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Kaya, bu doğrultuda, eğitim, sağlık, istihdam, ulaşılabilirlik ve sosyal hizmetler alanlarında engellilerin sorunlarını tespit ederek çözüm sunduklarını bildirdi.

Ülkede son 15 yılda, sosyal politika alanında bir paradigma değişimi yaşandığını, 2005'te Engelliler Kanunu'nun çıkarılmasıyla sağlık, bakım, istihdam, eğitim gibi alanlarda ve engelli hakları konusunda temel esasları belirleyerek devrim niteliğinde adımlar attıklarını vurgulayan Kaya, 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılık konusunu anayasal düzeyde güvence altına aldıklarını aktardı.

Mesajında, Engelliler Hakkında Kanunu güncelleyerek Birleşmiş Milletlerin Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirdiklerini hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Yapılan köklü değişiklikler, sosyal destekler ve teşviklerle artan hizmet çeşitliliği, engellilerin hayatın her alanına etkin katılımını kolaylaştırdı. Bu kapsamda, özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören engelli öğrenci sayımız 306 bin 205'e, ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanan öğrenci sayımız ise 81 bin 094'e ulaştı. Bakım ve bakım destek hizmetlerini geliştirerek 498 bin 488 engelli vatandaşımızın evde bakım desteğinden yararlanmasını sağladık. Kurum hizmetlerimizin kalite ve standartlarının yanı sıra hizmet kapasitelerimizi de artırdık. Böylece şu anda kurum bakımı için sıra bekleyen engelli vatandaşımız kalmadı."

- "Engelli memur sayısı 49 bini aştı"

Kaya, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamını artırarak engellilerimizin iş gücüne katılım oranını yükselttiklerini, bu kapsamda kamuda istihdam edilen memur sayısının 49 bin 873'e ulaştığını vurguladı.

Korumalı iş yerlerinin açılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik vergi kolaylıkları sağladıklarının altını çizen Kaya, "2005'te engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırarak, erişilebilirlik konusunu zorunlu hale getirdik. 'Gören Göz', 'Üçüncü El' gibi projelerle engellilerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırdık. Bakanlığımız öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşları ile Otizm Platformuna üye sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanan 'Otizm Eylem Planı'nı 3 Aralık 2016'da kamuoyuna duyurduk. Bugüne kadar engellilik konusunda devlet, akademi, özel sektör, sivil toplum ve diğer tüm paydaşlarımızla başarılı işlere imza attık. 'Engelleri Aşan Türkiye' için engellilik alanında bugüne kadar yaptığımız hizmetleri daha da geliştirmeye, hizmet kalitesini artırmaya tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilik konusunda toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artmasına, daha fazla sorumluluk almaya vesile olması temennisinde bulundu.