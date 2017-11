Bakan Özlü, AK Parti ilçe kongresine katıldı

KARABÜK (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusuna ve Cumhurbaşkanına düşmanlık etmek, hiç kimsenin, hiçbir kurumun haddine değildir." dedi.

Bakan Özlü, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabük Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Bugün 55 yaşına giren Özlü, merkezin önünde partililer tarafından "Herkesinki abi, bizimki harbi, bölgemizin Bakanı, iyi ki doğdun Faruk Abi" yazılı pankartla karşılandı.

Kongrede konuşan Özlü, dün hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Süleymanoğlu'nun sadece Türk milleti için değil, dünya için büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Özlü, "Rahmetli sporcumuz, milletimizin kalbinde ve hafızasında her zaman müstesna yerini koruyacak, her zaman saygı, rahmet ve özlemle anılmaya devam edecektir." diye konuştu.

- "Artık yerli marka otomobilimizi konuşuyoruz"

AK Parti'nin siyaset anlayışında kongrelerin yerinin her zaman çok önemli olduğunu aktaran Özlü, "Biz bugün bu kongrede, demokrasinin vazgeçilmez fonksiyonlarından birini daha icra ediyoruz. AK Parti'yi, AK Parti yapan, bizi diğer partilerden ayıran en önemli özelliğimiz; teşkilatlarımızla ve milletimizle birlikte yürümektir. Hiçbir zaman millete tepeden bakmadık. Hiçbir zaman statükonun peşinden gitmedik. Hiçbir zaman durağan bir parti olmadık. Aksine her zaman reformları, gelişmeyi ve değişimi savunduk. Her zaman, ilerlemeden yana olduk." ifadelerini kullandı.

Özlü, AK Parti'nin bu anlayışının Türkiye'nin gelişmesine, ilerlemesine ve kalkınmasına da yansıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"15 sene öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında dağlar kadar fark vardır. Yazar kasaların atıldığı, vatandaşlarımızın hastanelerde borç yüzünden rehin tutulduğu, ambulanslara para ödendiği, enflasyonun, faizlerin saat başı arttığı bir Türkiye'yi hepimiz hatırlıyoruz. O yıllarda Türkiye, bunları konuşuyordu. Şimdi ise 2023 hedeflerimizi konuşuyoruz. İhracatımızı 500 milyar dolara nasıl çıkaracağımızı konuşuyoruz. Kendi milli tankımızı, insansız hava araçlarımızı, milli gemilerimizi, uçaklarımızı konuşuyoruz. Kendi coğrafyamızdan taşıp, küresel bir güç olma hedefine konuşuyoruz. Artık, 'Türkiye'nin otomobilini, yerli marka otomobilimizi' konuşuyoruz."

Yerli Marka otomobille ilgili millete teşekkür ve şükranlarını sunan Bakan Özlü, "Milletimiz, Türkiye'nin otomobilini sahiplendi. Türk milleti, kendi otomobiline kucak açtı. Bu hedefe, bu projeye inandı ve güvendi. Birçok şehrimiz, kurulacak fabrikalar için imzalar göndermeye başladı. 20 ilimiz 'Yerli marka otomobil bizim ilimizde yapılsın.' diye talepte bulundu. Bana onlarca mektup, telefon geliyor. Sipariş vermek istiyor vatandaşlarımız. Bu proje milletimizin sahiplendiği, satın aldığı yerli ve milli bir proje olmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun.

Birçok şehrimiz kurulacak fabrikalar için imzalar gönderiyor. Ticaret odaları, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bu milli görev için herkes seferber oldu. Karabük bir sanayi şehridir. Karabük'te sanayi kültürü vardır. Karabük 1937 yılından bu yana demir-çelikle iştigal eden ve bunun farklı versiyonlarını üreten, ticaretini yapan bir şehrimiz. Elbette Karabük de yerli marka otomobil üretim aşamasında değerlendirilecek olan illerden birisidir." ifadelerini kullandı.

- "Satabileceğimiz özelliklerde otomobil tasarlayacağız"

Projede iki fazları olduğunu anlatan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birinci fazıl yerli konsorsiyum şirketleşme sürecidir. Büyük bir süratle çalışıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. İlk 24 ayda piyasalarda, dünya piyasalarında satabileceğimiz modeli belirleyip onun tasarımını yapacağız. Yani bir otomobil üretip bunu satmaya çalışmayacağız. Biz satabileceğimiz, piyasalarda yer tutabilecek segmentte, özelliklerde otomobil tasarlayacağız ve bunu satmaya çalışacağız. Dolayısıyla 24 ay tasarım, prototip üretim fazıdır. İkinci 24 ayda da üretim dönemini planlayacağız."

Bu görev için herkesin seferber olduğunu ancak Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde ana muhalefet partisine mensup milletvekillerinin yorumlarının, projeyi garipser tarzda olduğunu söyleyen Özlü, "Bir tek ana muhalefet, her zaman olduğu gibi bu gururu paylaşmak yerine 'Olmaz, yapamazsınız.' nakaratını tekrarladı. Bir öz güven eksikliği gördüm bütçe plan komisyonundaki arkadaşlarımızda. 15 yıl boyunca biz hep bunu yaşadık. Onlar 'Yapamazsınız.' dedi, biz yaptık. Onlar 'Başaramazsınız.' dedi, biz başardık. Her ne kadar ana muhalefet inanmasa da bin dereden su getirse de biz bu otomobili yapacağız ve dünyanın her tarafına da satacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu bir skandaldır, rezalettir"

NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına değinen Özlü, şöyle konuştu:

"İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk ve son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, açıktan ve düşmanca hedef gösterildi. Bu rezaleti, basit bir hata, basit bir olay, özürle geçiştirilecek bir mesele olarak asla göremeyiz. Böyle bir skandalı sineye çekemeyiz. Savunma Sanayii Müsteşarlığında 25 yıl görev yaptım. Silahlı Kuvvetler, NATO'da çok yakın çalışmış bir kişi olarak, bu tatbikatlarda her şey önceden planlanır, provası yapılır. Hangi dakika, saniye hangi resim çıkacak, hedef ne olacak bunlar hep belirlenir. Basit bir memurun yapabileceği iş değildir. Bu bir skandaldır, rezalettir. Bir kere herkes şunu çok iyi bilmelidir; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusuna ve Cumhurbaşkanına düşmanlık etmek, hiç kimsenin, hiçbir kurumun haddine değildir."

Türkiye'nin, NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olduğunu ve askerlerimizin NATO ittifakı içinde, dünyanın her yerinde canını siper ederek görev yaptığına işaret eden Bakan Özlü, şöyle devam etti:

"Aynı NATO'nun, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasındaki ve sonrasındaki tutumunu da unutmadık. Türkiye düşmanlarına kol kanat gerenler, onları koruma altına alanlar, büyük bir yanlış içindedirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet geleneği vardır. 16 büyük devlet kurmuş bir milletiz. Türkiye, böyle ucuz saldırılara boyun eğmeyecek kadar büyük bir ülkedir."

Bakan Özlü konuşmasını, Karabük'e yapılacak yatırımları anlatarak tamamladı.