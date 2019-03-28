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Bakan Varank'tan Sanayi Sitesi'ne ziyaret

Kartal'da Akçaoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Varank, burada esnafla sohbet ederek yerel seçimlerde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kartal adayları için destek istedi.

Bakan Varank'tan Sanayi Sitesi'ne ziyaret
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartal'daki Akçaoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Sanayi Sitesi'nin idarecileri ile bir araya gelen Varank, burada onlardan sanayi sitesi hakkında bilgi alarak, istek ve taleplerini dinledi. Sonrasında Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerine uğrayan Varank, sanayi esnafına ziyarette bulundu.

Esnaf ve çalışanlarla tek tek sohbet eden Varank, zaman zaman torna tezgahının zaman zaman da makine aksamının başına geçerek dükkanlarla ilgili bilgi aldı.

Esnaflarla fotoğraf da çektiren da çektiren Varank, yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek için destek istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa VarankKartal
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