Bakanlar Ağbal ve Bak, Bayburt'ta

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt'ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ağbal ve Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca inşa edilecek spor salonu için Gençosman Mahallesi'nde belirlenen alanda inceleme yaptı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, alana ilişkin bilgileri Ağbal ve Bak'a aktardı.

Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret eden Ağbal ve Bak, belediyenin projeleri hakkında bilgi aldı.

Bak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık bir ay önce AK Parti Bayburt İl Kongresine katıldığını anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız orada salon sözü vermişti. O salonun yerini gördük. 4 bin kişilik salon yapacağız." dedi.

Bayburt Üniversitesi'nin büyümeye devam ettiğini belirten Bak, "Bin 500 kişilik yurt yapacağız. Onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları hızla yapıyor. Spor Toto kanalıyla da belediyemizle ortak semt sahaları yapıyoruz." diye konuştu.

Bak, gençliğin hizmetinde olduklarını vurgulayarak, "Bayburt her şeyi hak ediyor. Rize ile yarışıyoruz, rakibiz onu da ifade etmemiz lazım. Bu tatlı rekabet inşallah oyların yükselmesiyle bu bölgeye tatlı bir heyecan getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, Maliye Bakanı Ağbal'ın kendilerine her zaman destek olduğunu da sözlerine ekledi.

Ağbal, Bakan Bak'ı Gümüşhane'ye uğurladıktan sonra Şeyhhayran Mahallesi'nde yapımı devam eden kent meydanı ve kapalı otopark alanında incelemelerde bulundu.











