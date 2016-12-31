Bakanlar Özlü ve Özhaseki Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısı sonucu şehitler veren 1'inci Komando Tugayı'nı ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak için kente gelen Özlü ve Özhaseki'ye, Talas Zincidere'deki 1. Komando Tugayı'nı ziyaretleri sırasında Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik eşlik etti.

Özlü ve Özhaseki, bir araya geldikleri komandolarla bir süre sohbet ettikten sonra akşam yemeği yedi.

Öte yandan Bakan Özlü, Erciyes Üniversitesi Teknopark'ı ziyaret ederek, burada faaliyet gösteren firmaların ürettikleri ürünlerden oluşan sergiyi gezdi.

Ziyaretin ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Özlü'ye plaket takdim etti.