Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci Sivas'ta

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük, Ticaret ve Sanayi Bakanı Bülent Tüfenkci, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesini ziyaret etti.

Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci, 4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas'ın Değerleri Tanıtım Etkinliği'ne katılmak üzere kente geldi. Yılmaz ve Tüfenkci'yi Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve protokol üyeleri karşıladı.

Yılmaz ve Tüfenkci, temasları kapsamında ilk olarak Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Tüfenkci, buradaki açıklamasında Sivas'ın, Türkiye'nin omurga illerinden olduğunu bildirdi.

Gerek ekonomisi, gerek ticareti, gerek tarımı ve üretimiyle Sivas'ın bölgenin müstesna illeri arasında yer aldığını aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Sivas, gelişmeye açık olan illerden de biridir. Ekonomik anlamda üretimini tamamladığı takdirde gerçekten bölgenin yıldızlarından birisi olacaktır. Biliyorsunuz ekonomide alt yapı çok önemli. Bu anlamıyla ulaşımın kesiştiği doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan kavşak bir noktada. Sivas'ın ayrıca buradaki hızlı trenle beraber ulaşım, demiryolu ve havayoluyla birlikte inşallah 10 yıl içinde çok farklı noktalarda olacağına canı gönülden inanıyorum. 4 Eylül kutlamaları kapsamında Sivas'ın değerleri fuarının açılışı için birlikteyiz. Tabi Sivas birçok değeri içinde barındıran ozanlarıyla sanatçılarıyla sporcularıyla ve fikir adamlarıyla çok farklı bir noktadadır. Sivas, Türkiye'ye birçok değeri de üzerine koyacaktır."

Bakan Yılmaz da bu tür etkinliklerin bir araya gelme, kardeşliği, birliği beraberliği artırma adına çok önemli olduğunu belirtti.

Vali Davut Gül ise ziyaretlerinden dolayı Yılmaz ve Tüfenkci'ye teşekkür etti.

Yılmaz ve Tüfenkci'ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

Heyet daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Tüfenkci, buradaki, konuşmasında Sivas'ın en önemli değerinin insan olduğunu söyledi. Tüfenkci, Sivas'ın coğrafi konumunun önemine değinerek, gelişmeye açık bir il olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Aydın da Sivas'ta yapılan ve yapılması planlanan çalışmalardan bahsetti.