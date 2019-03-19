Bakırköy'de tüm çocuklar okul öncesi eğitim alacak 

Ak Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Bakırköy’de hayata geçirmeyi planladıkları BAKKREŞ projesiyle birlikte ilçede tüm çocukların okul öncesi eğitim görmesini sağlayacaklarını söyledi. Bakırköy’de 0-5 yaş aralığında yaklaşık 12.000 çocuğun yaşadığını belirten Umur, “İlçemizde okul öncesi eğitim kültürünün yaygınlaşması için ailelerin en büyük destekçisi olacağız” dedi.



Okul öncesi eğitim ücretlerinin aileleri zorlayabildiğini söyleyen Umur, “Ailelerimiz BAKKREŞ’lerden oldukça cüzi bir ücretle faydalanabilecekler. Okul öncesi eğitim aile ekonomisine yük olmayacak” diye konuştu. Ayrıca gelir durumu belli bir seviyenin altında olan ailelerin bu kreşlerden ücretsiz olarak yararlanabileceğini ifade etti.



ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ BİR BAKIRKÖY



Bakırköy’deki tüm sosyal alanlarda güvenlik önlemlerini arttırarak çocukların huzur ve güven içinde zaman geçirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Umur, “Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle onlar için güvenli bir Bakırköy oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakırköy’de yaşayan 4-13 yaş aralığındaki çocuklara GPS takipli saat hediye edileceğini belirten Umur, “Ailelerimiz kreşe veya okula giden çocuklarını gün boyunca uzaktan takip edebilecekler. Olası acil durumlarda çocuklarımızın güvenliğini sağlamak için daima hazır bulunacak ekiplerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal edecek ve ailelere her konuda destek olacaklar” sözlerini kullandı.

