Bakırköy’ü fuar merkezi yapacak 

Siyez buğdayını bütün Türkiye’ye tanıtan sanayici Mehmet Umur, Bakırköy’ü yönetmek için kolları sıvadı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Bakırköy Belediye Başkan Adayı, Undano markasının yaratıcısı Mehmet Umur, önceki gece ekonomi basını ile yaptığı sohbette Bakırköy’e ilişkin projelerini açıkladı.



Umur'dan 41 ayrı proje



İstanbul’un en gözde ilçelerinden olan Bakırköy için 41 ayrı proje geliştirdiklerini anlatan Mehmet Umur, seçim sürecinde üyesi olduğu iş dünyası kuruluşlarından da büyük destek gördüğünü söyledi. Yapılacak yatırımlarla Bakırköy’ü bir fuar merkezi haline getirmek istediklerini vurgulayan Mehmet Umur, Atatürk Havalimanı’ndan boşalan alana yapılacak fuar merkezi ve millet bahçesi sayesinde her yıl beş milyondan fazla fuar ziyaretçisi ağırlayacağını bildirdi. Toplamda 60 yeni fuara zemin oluşturacak proje sayesinde 3 milyar dolardan fazla gelir elde edileceğini kaydeden Mehmet Umur, ilçeye ayrıca modern bir plaj ve uluslararası bir marina da kazandıracaklarını vaat etti.



Evlere siyez ekmeği ile gitti



Bakırköy’de eskiden bir kilo altınla takas edilen dükkanlara, sokaklarda gerekli altyapı yatırımı yapılmadığı için, müşteri uğramaz hale geldiğini bildiren Mehmet Umur, otuz yıldan fazladır ilçede yaşayan esnaflıktan gelen bir sanayici olarak, Bakırköy esnafının sorunlarını en iyi kendisinin anladığını söyledi. Bugüne kadar bin haneyi ziyaret ettiğini ve her eve siyez ekmeği ile giderek ülkenin bu yerli ve milli değerini de tanıttığını ifade eden Mehmet Umur, “Ben partili değilim. Ortak aklıma Bakırköy’ü yöneteceğim” dedi.



Sekiz mahalle tabutta yaşıyor



Bakırköy’de sekiz mahallenin adeta tabutta yaşadığını vurgulayan Mehmet Umur, “Kentsel dönüşüm demiyorum. Çünkü adı artık rantsal dönüşüm olmuş. O yüzden depreme dayanıklı kentleşme diyorum ve bunu da oranın halkı ile ortak akılla yapacağız. Ankara, Büyükşehir ve belediye ile üçlü sac ayağını kuracağız. Üç dönemdir Bakırköy’de çivi çakılmamış. Ada parseli esasına dayalı bir dönüşüm için sinerji sağlayacağız. On Abin araçlık otopark yapacağız. Yerleri hazır. Sokak hayvanları için bakım merkezi kuracağım” diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın kendisini en çalışkan aday olarak ilan ettiğini de hatırlatan Mehmet Umur, kazandığında yapacağı ilk projenin Selanik’tekinin bir benzeri Atatürk Evi Müzesi’ni Bakırköy’e kazandırmak olduğunu açıkladı.