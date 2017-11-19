Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Adıyaman’da

ADIYAMAN (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu ziyaret etti.

Bozdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman’da, valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, ülkenin önemli değerlerini barındıran Adıyaman’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Her gelişinde Adıyaman’ı daha gelişmiş bulduğunu ifade eden Bozdağ, Türkiye ile beraber Adıyaman’ı da daha iyi yerlerde getirmek istediklerini kaydetti.

Bozdağ, daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali Nurullah Naci Kalkancı’dan brifing aldı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu da makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.