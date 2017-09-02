Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Teröre karşı elbette beraber olacağız

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, teröre karşı tüm ülkelerin beraber hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bütün dünya söz ve güç birliği yapacak, dayanışma içinde olacak ama Fransa’daki teröre karşı güç birliği içinde olan uluslararası toplumun Türkiye’deki teröre karşı işbirliği dayanışma içinde olmamasını kabul etmemiz, anlamamız, makul görmemiz, izah etmemiz mümkün değildir." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Şehit Bekir Şimşek İlkokulu bahçesinde belediye araç alımı ve bazı tesislerinin temel atma töreninde, terör örgütleri PKK, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ'ın Türkiye'de eylem yaptıkça, kan akıttıkça bazı ülkelerin buna sessiz kaldığını söyledi.

Türkiye’nin aleyhine terör eylemi yapan ve Türkiye’ye zarar veren kim varsa uluslararası toplumun bunları kendi ülkelerinde himaye ettiğini aktaran Bozdağ, şöyle konuştu:

"Fransa’da, başka ülkelerde bir terör saldırısı olduğu zaman hep beraber ayağa kalktığını görüyorsunuz. Fransa’da dergiye terör saldırısı olmuştu, bazı çalışanlar öldürülmüştü, bütün dünya ayağa kalktı. Teröre karşı elbette beraber olacağız. Bütün dünya söz ve güç birliği yapacak, dayanışma içinde olacak ama Fransa’daki teröre karşı güç birliği içinde olan uluslararası toplumun Türkiye’deki teröre karşı iş birliği dayanışma içinde olmamasını kabul etmemiz, anlamamız, makul görmemiz, izah etmemiz mümkün değildir. Bugün Türkiye’ye kim zarar veriyorsa hepsi himaye görüyor. Bu da çifte bir standart. 'Türkiye’ye zarar veren teröristler iyi teröristtir ama Fransa’ya zarar veren terörist kötü teröristtir. Türkiye’ye zarar veren terör örgütleri iyi terör örgütüdür ama İngiltere’ye zarar veren terör örgütleri kötü terör örgütüdür' gibi bir yaklaşım, terörle mücadeleye ve terör örgütlerine en büyük desteği sağlamaktır, terör örgütlerine destektir, terörle mücadeleye zarar vermektir. Ama biz bunu maalesef bugüne kadar dünyaya anlatamadık."

Terörün rengi, dili, dini, memleketi olmadığını, hedeflerine, eylem yaptığı yerlere, bulundukları ülkelere göre terör örgütleri arasında "iyi - kötü" ayrımı yapılamayacağını vurgulayan Bozdağ, "Terör örgütü terör örgütüdür. İşlediği suçların her biri birer insanlık suçudur. Nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadele bütün insanlığın, bütün uluslararası toplumun ortak görevidir." diye konuştu.

Teröre karşı dayanışmayı arzu ettikleri ölçüde göremediklerine dikkati çeken Bozdağ, "Hele Türkiye söz konusu olduğu zaman hiç göremiyoruz. Onun için de diyoruz ki terör, şiddet konusunda herkesi samimi, dürüst olmaya, iki yüzlü değil çok net, adil, objektif politikalar üretmeye davet ediyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun teröre karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği, dayanışma içerisinde olmayı sürdürecektir. Bize karşı dayanışma göstermeseler dahi biz terörle mücadele konusunda dayanışmamızı sürdüreceğiz ve her yerde bu dayanışmanın gereğini yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"Almanlar telaşa kapılmış"

"2019’da Türkiye’nin cumhurbaşkanı kim olacak" telaşının yaşandığını belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanlar telaşa kapılmış, Fransızlar telaşa kapılmış, Hollandalısı, Avusturyalısı telaşa kapılmış. Ya size ne? 2019’da biz Almanya’ya cumhurbaşkanı mı seçeceğiz, Fransa’ya cumhurbaşkanı mı seçeceğiz? Türkiye’nin cumhurbaşkanını seçeceğiz, Türkiye’nin. Size ne? Şimdiden hepsi beraber ayağa kalkmışlar, ‘Bizim Türkiye ile Türk halkı ile meselemiz yok, Erdoğan’la meselemiz var’ diye kükrüyorlar, konuşuyorlar. Peki niye Erdoğan’la meseleleri var, Türkiye’yi büyüttüğü için, Türkiye’nin dağını, taşını eserlerle donattığı için, ekonomisini ayağa kaldırdığı için, IMF’ye borçlarını ödediği için, savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20’den yüzde 60’a çıkardığı için. Eğer Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önündeki 10 yılı da tamamlarsa ‘Türkiye’yi artık kontrol edemeyiz’ korkusundan dolayı bunu yapıyorlar. Hep beraber bunu yapıyorlar. Ben diyorum ki korkunun ecele faydası yok. Bu millet kendisine kuklaları baş seçmez, kendi içinden baş çıkarır. Kurtuluş Savaşı yıllarında kendi içinden Atatürk’ü çıkarıp nasıl peşine düştüyse bundan sonra da kendi içinden lider çıkarır, kendi içinden baş çıkarır ve onun arkasına düşer. Almanya’nın, Fransa’nın başka ülkelerin Türkiye’ye dayatacağı liderlere Türk halkından onay çıkmaz. Bunu öğrenmedilerse bizim tarihimize baksınlar. Milletin içinden milletin evlatlarına hep bu millet dua etmiştir, destek olmuştur, güç vermiştir."

"Yan cebime koyun hesabı"

CHP'nin "Adalet yürüşü"nün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı yolunu açma projesi olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Aday olmayacağım’ falan diyor ama siz bakmayın ona, 2019’da CHP adayıdır. ‘Yan cebime koyun’ hesabı yapıyor. Kaset operasyonuyla geldiğinde Baykal’la görüşüp, ‘Ben aday değilim’ diye basına açıklama yapmıştı, hatırlayın kısa bir süre sonra aday oldu. Şimdi de aynı yolu döşüyorlar. Önce, ‘hayır’ yarın, ‘Ne yapalım çaresiz bak işte herkes bizi istiyor’ deyip ‘evet’ diyecekler. Ama buradan ifade etmek isterim ki Türk milleti kendi içinden lider çıkarır. Kılıçdaroğlu yürüyünce hatırlarsanız FETÖ’cüler, ‘Genel Başkandı lider oldu’ dediler. Hatta CHP’li milletvekilleri de ‘Genel Başkandı lider oldu’ diye Twitter’dan mesajlar yolladılar. Adamlar kendileri bile kendi Genel Başkanlarını lider kabul etmiyorlar. Kendileri kabul etmiyor, şimdi FETÖ’cüler, çıkıp lider yaptılar, şimdi CHP’li vekiller daha yeni liderlik makamına terfi ettirdiler. Sizin daha lider görmediğiniz birine Türk halkı liderlik payesi verir mi? Vermez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "mevcut iktidara zarar vermek için, iktidara kim düşmansa onların tıynetine, ahlakına, kişiliğine bu millete ve devlete yaptıkları düşmanlığa bakmaksızın onlarla kol kola yürümeyi kabul eden birisi" olmadığına işaret eden Bozdağ, "Kim Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti’ye düşmanlık yapıyor? PKK’nın uzantısı HDP, onlarla kol kola. Kim düşmanlık yapıyor, zarar veriyor? FETÖ’cüler, onlarla kol kola. Kim zarar veriyor? Avrupa’nın bazı ülkeleri, onlarla beraber aynı hedeflere koşuyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Siz ayırt etmez misiniz teröristle terörist olmayanı? Beraber olacaksanız, iktidara karşı, teröre bulaşmamış insanlar var, onlarla beraber olursun. Ama maalesef bunlar teröre bulaşanlarla aynı noktada buluşabiliyorlar." diye konuştu.

"Türk'üm deyip Türk düşmanlığı yapmayın"

"Bakın şimdi Almanya’dan Türk asıllı bir Alman vekil kalkıp açıklama yapıyor, diyor ki Alman hükümetine, 'Türkiye’ye karşı daha sert olmanız lazım’ diyor, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı'na terbiyesizlik yaparak saldırıyor, edepsizlik yaparak saldırıyor." diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bir lafımız var ya halk arasında, bazıları için, ‘kanı bozuk’ derler, bazıları için de ‘sütü bozuk’ derler. Şimdi Almanya’da orada vekil payesini elinde tutmak için, orada kendi devletine, kendi milletine, babasına, dedesine, atasına ihanet edenlere makam verenlerin yanında makam mevki almak için dedesine söven densizler işte bunlar. Anasına saygısızlık eden saygısızlar bunlar, babasına saygısızlık eden saygısızlar bunlar. Böyle bir şey olur mu? İnsan kendi milletine, kendi devletine, hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun edepsizce, saygısızca, saldırır mı? Saldırıyor bunlar. Adı, Türk adı. Böyle Türk adı olur mu, sen o ada layık ol bir defa, o adı taşıyorsun ama o adı kirletiyorsun. Hiç olmazsa adınızı değiştirin, adınız Cem olmasın başka bir şey olsun. Hans yapın veya başka yapın, ne yapıyorsanız yapın ama ‘Ben Türk'üm’ deyip Türk düşmanlığı yapmayın. ‘Ben Türk kökenliyim’ deyip Türkiye düşmanlığı yapmayın. Buradan Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza da sesleniyorum, içimizdeki bu beyinsizleri iyi tanıyın, sizi aşağılayan, mensup olduğunuz milleti aşağılayan, mensup olduğunuz devleti aşağılayan bu alçakları lütfen iyi tanıyın ve bunlara adam değil hain muamelesi, alçak muamelesi yapın. Böyle bir şey olamaz. Ecdadımıza sövecek, değerlerimize sövecek, devletimize sövecek, Cumhurbaşkanımıza densizce saldıracak, sonra da göğsünü gere gere kalkıp böyle böyle diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Maalesef itibar gördükleri için Türkiye’ye, Türk milletine, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı'na sövdükçe birileri itibar ettiği için bu densizliği yapıyorlar. Bunun adı karaktersizliktir, bunun adı şahsiyetsizliktir, bunun adı onursuzluktur, bunun adı komplekstir, kompleks. Adam diye gezen ama adam olmayanlardır bunlar. Benim dilim varmıyor ama onları başkalarına benzeteceğim ama benzettiklerime saygısızlık olur diye benzetmek istemem. Ama siz benzetirsiniz eminim."

"Bu millet çarptı mı götürür adamı"

Türkiye’ye dair hesap yapanları "hesabınızı nasıl yaparsanız yapın, bu millet çarpmayı çok iyi bilir, çarptı mı götürür adamı. Çıkarmayı da çok iyi bilir çıkardı mı gider adam. Toplamayı da çok iyi bilir, alayını toplar afedersiniz çöplüğe atar." sözleriyle eleştiren Bozdağ, "Hepsini yapar, dört işlemi ne kadar hesaplıyorsanız o hesapların hepsini çok iyi bilir, çok hesap bozdu. 2019’un hesaplarını da yine beraber bozacağız Allah’ın izniyle. Kim ne derse desin, oyunları, hesapları beraber bozacağız. Terör örgütleri ile de mücadele edeceğiz, Türkiye’nin düşmanı uluslararası bütün karanlık güçlerle, hesap sahipleriyle de mücadele edeceğiz, Türkiye’yi de büyüterek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhabir: Ömer Ertuğrul, Muhammed Nuri Erdoğan