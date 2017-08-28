Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Bursa'da

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Milletimizden aldığımız güç ve oluşan sinerji ile yeni dönemde de hep bilikte iyi işlere imza atacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Bursa'da AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan Çavuşoğlu, Salman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Çavuşoğlu, Bursa'nın tüm potansiyeliyle aktif bir şehir olduğunu belirterek, Salman'ın üstlendiği görevin önemli olduğunu bildirdi.

Bursa'nın Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışkan insanları, kozmopolit yapısının getirdiği zenginlik ve ülkemizin önüne koyduğu vizyonla kuruluşundan bu yana Türkiye'ye büyük değer katan AK Parti'ye desteğini esirgemeyen Bursamızın Ankara'daki yeri çok farklı. Bu farkın ve Bursa'ya verilen değerin hakkını vermeye çalışarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Partimizin kuruluşundan bu yana Bursa teşkilatları her zaman bir ve bütün olarak çalıştı. Bu geleneğimizin yeni dönemde de süreceğine olan inancım tamdır. Biz gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz ve bu güç beraberinde Bursa'mıza, ülkemize hizmet olarak dönüyor. Çok şükür ki Bursalı hemşehrilerim de bu hizmetleri görüyor ve desteğini bizlerden esirgemiyor. Milletimizden aldığımız güç ve oluşan sinerji ile yeni dönemde de hep birlikte iyi işlere imza atacağız."

Salman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirebilmek için durmaksızın çalışacaklarını anlattı.

Ziyarette, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Hüseyin Şahin, Muhammed Müfit Aydın, İsmail Aydın, Bennur Karaburun ve Osman Mesten de bulundu.