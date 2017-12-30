Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Dün itibarıyla asgari ücreti 9 kat büyütmüş olduk

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin "Dün itibarıyla iktidara geldiğimiz tarihten itibaren asgari ücreti 9 kat büyütmüş olduk. İktidara geldiğimiz 2002'de bu ülkede asgari ücret 184 liraydı." dedi.

Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Devletin millet için var olduğunu, millete hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "AK Parti'de siyasetin yegane limanı, ahlaktır." diye konuştu.

Yeni asgari ücret miktarının dün açıklandığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir süredir toplantıları gerçekleştirilen asgari ücret, net bin 603 lira olarak tespit edildi. Dün itibarıyla iktidara geldiğimiz tarihten itibaren asgari ücreti 9 kat büyütmüş olduk. İktidara geldiğimiz 2002'de bu ülkede asgari ücret 184 liraydı. Bugün meydanlara çıkarak, ülke için felaket tellallığı yapan, yetimin, çocuğun hakkını savunduğunu iddia eden ama bir yaşındaki torununu sigortaya kaydettiren ana muhalefet partisi liderine sesleniyorum, siz asgari ücretin 2002'de 184 lira olduğunu biliyorsunuz. Dokuz kat büyüttüğümüz bu ücretin bugün bin 603 liraya ulaştığının farkında mısınız? Yeterli mi? Elbette yetmez, bunun farkındayız, idrakindeyiz. Türkiye'yi esas alan, Türkiye'yi büyütmek, büyüttükçe de bir kesimin, statükocuların, Türkiye'nin kaymak tabakasını yiyenlerin zenginleştiği bir ülke değil, bütün katmanlarıyla toplumsal olarak bütün kesimleri temsil eden insanımızın zenginlikten pay aldığı bir Türkiye hayal ediyoruz."

"Türkiye'nin işgalcilerine payanda olmaya çalışan bir tarz"

Çavuşoğlu, CHP'lilere bazı şeyleri anlatmak gerektiğini dile getirerek, "Ana muhalefet partisi, adeta Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin işgalcilerine payanda olmaya çalışan bir tarz ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığı dolayısıyla Türkiye düşmanlığı yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, yüzde 11,1 büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, 'Türkiye, freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.' Türkiye'de hendek, çukur siyaseti yapmaya çalışanlar var. Bölgede oldu bittiye getirerek, kurtarılmış bölge ilan etmeye çalışan teröristler var. Yüzlerce güvenlik görevlimiz, şehit ediliyor. Kılıçdaroğlu, Güneydoğu Bölgesi'nde, o çukurların kazıldığı yere milletvekillerini göndererek rapor hazırlatıyor. Raporda geçen ifade, 'Türkiye, bölgede katliam yapıyor.' Bu nasıl bir anlayış? İnsansız hava araçlarıyla tarihinde hiçbir şekilde sağlayamadığı başarıyı Türkiye sağlıyor, teröristleri ininde buluyor, çukurlarına gömüyor. İnsansız hava araçlarına karşı çıkan CHP'li bir milletvekili. İngiltere'de bir toplantı oluyor. Suriye'nin, Türkiye'nin etrafını kuşatmaya çalışan, PKK'nın yan kolu PYD/YPG ile ilgili, 'Meşru ve siyasi bir kuruluştur.' diyerek, ona omuz veren de CHP'li bir milletvekilidir."

"İçimizdeki muhalefeti ıslah etmekle mükellefiz"

"Bizim işimiz, çok. Biz, sadece Türkiye'yi büyütmekle değil, içimizdeki muhalefeti de ıslah etmekle mükellefiz." diyen Çavuşoğlu, CHP'ye oy verenlerin, liderlerinin Türkiye'ye açık düşmanlığını görmeleri konusunda idrakinin açılması gerektiğini aktardı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben eminim ki onlar da yumruklarını sıkarak, avuçlarının içini, dudaklarını ısıtarak, dudaklarını kanatıyorlardır. Dillerini ısırarak, dillerini koparıyorlardır çünkü bu adam, bir proje. Proje olarak ortaya çıkmasının sonucu da CHP'lilerin milli ve yerli kardeşlerimizi millilikten uzaklaştırmak. Onları manipüle etmek, perdenin arkasını görmelerine mani olmak. Biz yılmayacağız, çalışacağız."

Muhabir: Büşra Nur Özcan, Miraç Kaya