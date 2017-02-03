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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, gençlere kitap okudu

- Kurtulmuş, Gençlik Merkezinde oluşturulan "Kitap Kafe ve Has Oda"nın açılışını yaptı - Kurtulmuş: - "Sizler çok şükür talihli bir dönemde yaşıyorsunuz ama şimdi medeniyetimizin değerlerini, küresel meydan okumaya karşı bir alternatif olarak dünyaya sunmak durumundayız. Onun için yeni Cemil Meriç, Sait Ali Paşa, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek'leri yetiştirmek mecburiyetindeyiz"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, gençlere kitap okudu

ORDU (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler çok şükür talihli bir dönemde yaşıyorsunuz ama şimdi medeniyetimizin değerlerini, küresel meydan okumaya karşı bir alternatif olarak dünyaya sunmak durumundayız. Onun için yeni Cemil Meriç, Sait Ali Paşa, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek'leri yetiştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Kurtulmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi içinde oluşturulan "Kitap Kafe ve Has Oda"nın açılışında yaptığı konuşmada, gençlere, gençliklerinin kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Gençlik çağlarında elde edilen her bilgi ve tecrübenin hayatlarında rehber, ışık olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Kitapla, sohbetle kendinizi geliştirmeniz, gençlik yıllarınızı inşa edebilmeniz en büyük kazancınız olacaktır. Bu yıllarda elde edilen bilgi unutulmaz. Kendinizi inşa etmeye bakın. İnsanın kendisini inşa etmesi, hayattaki en zor iştir. En önemli ve en görkemli binayı inşa etmekten çok daha zor bir iştir ama çok da kalıcıdır." diye konuştu.

Kurtulmuş, gençler için yürütülen çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, merkezin faaliyetlerinde emeği geçenleri kutladı.

Açılışın ardından Kitap Kafe'yi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, gençlerin hazırladığı el sanatlarını inceledi.

- Kurtulmuş, gençlere kitap okudu

Has Oda'nın ilk konuğu olan Kurtulmuş, gençlere Cemil Meriç'in kaleme aldığı "Bu Ülke" adlı kitaptan bir bölümü okudu.

Gençlerle çay içip bir süre sohbet eden Kurtulmuş, geçmişte yaşananları çeşitli örneklerle anlatarak, yeni neslin daha şanslı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, hem zihin dünyası hem de teknolojik bakımdan batı medeniyetlerine göre geri kalındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi kendimize geldik. Bu millet yeniden uyandı. Yeniden Doğu'nun o güzel taraflarını keşfetti. Sizler çok şükür talihli bir dönemde yaşıyorsunuz ama şimdi medeniyetimizin değerlerini, küresel meydan okumaya karşı bir alternatif olarak dünyaya sunmak durumundayız. Onun için yeni Cemil Meriç, Sait Ali Paşa, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek'leri yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Onlar da siz olacaksınız."

Gökten birileri gelerek bu işi yapmayacak. 'Evet, biz büyük bir medeniyetin varisleriyiz, ayaklarımızın üstüne basıyoruz, dünyayı tanıyoruz. Teknolojide de ilimde de sanatta da dünyayla rekabet edebilecek bir güce geldik ve Allah'ın izniyle medeniyetimizi yeniden üreterek dünyada öne çıkabilecek, liderlik yapabilecek, bütün insanlara faydalı hale gelebilecek bir hale getiriyoruz.' demeniz lazım."

Kurtulmuş, kitapların beraber okunup tartışılması gerektiğini dile getirerek, kendilerinin de gençliklerinde bu şekilde okuma metodu gerçekleştirdiklerini ve faydasını gördüklerini sözlerine ekledi.

Programa, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, diğer ilgililer ve gençler katıldı.

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Başbakan Yardımcısı Numan KurtulmuşKitap Okuma EtkinliğiOrdu
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