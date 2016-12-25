Başbakan Yardımcısı Şimşek:

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'e, Kilis'e füze düşmesin, saldırıya uğramasın diye bügün kahraman Türk askerinin Suriye'de bütün terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün, milli mücadele ruhunun en canlı şekilde tutulması gereken gündür." dedi.

Şimşek, Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mavikent Konutları 4. Etap'taki bin konutun sahiplerinin belirleneceği kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını kutladı.

Bugün sahipleri belirlenecek konutların temelini hep beraber attıklarını ve bin konut için 30 bin kişinin başvurduğuna değinen Şimşek, "Dar gelirli kardeşlerimizin kar amacı gütmeyen bu türden sosyal konut ihtiyacı büyük. Belediyelerimiz imkanlarını maksimum düzeyde kullanıp bunu artırmaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendilerine hazineden yer vererek bunu nasıl hızlandırabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz. Konut sorununu biliyoruz. O konuda büyük bir ilerleme var." dedi.

- "Gün birlik ve beraberlik günüdür"

Şimşek, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"100 yıl önce bu coğrafyada büyük bir oyun sahnelendi. O gün çizdikleri yerle bugünün sorunları ilişkili. Bugünün planlarıyla, yeni sahnelenen oyunlarıyla, geçmiş aslında ilişkili. O nedenle biz Allah'ın izniyle bir, beraber, kardeş ve güçlü olacağız. Ülkemize, bu güzel vatanımıza sahip çıkacağız. Çünkü biz 95 yıl önce muhteşem bir mücadeleyle bu şehri kurtaran o şehitlerin, gazilerin torunlarıyız. Bu güzel vatanı korumak ve kalkındırmak bizim görevimiz. O nedenle Türkiye'nin bu zor döneminde birliğimizi, beraberliğimizi korumak, ülkemize, devletimize sahip çıkmak aynı 95 yıl önceki milli mücadele ruhuna uygun şekilde hareket etmek, bizim görevimiz. Türkiye bütün zorlukların üstesinden gelir, yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz güçlü olsun. Yeter ki biz buna inanalım. Terörle mücadelede son derece kararlıyız. Büyük bir başarıyla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Türkiye üzerinde asla ve asla bir operasyonun yapılmasına izin vermeyiz. O nedenle Gaziantep'e, Kilis'e füze düşmesin, saldırıya uğramasın diye bugün bizim kahraman askerlerimiz, Suriye'de bütün terör örgütleriyle mücadele ediyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün, milli mücadele ruhunun en canlı şekilde tutulması gereken gündür."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlayarak, yapılacak çekilişle konutları belirlenecek vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, noter huzurunda hak sahiplerinin konut kuralarını çekti.



