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Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu

- Başbakan Binali Yıldırım, dünyanın en büyük tema parklarından olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkında bilgi aldı

Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, dünyanın en büyük tema parklarından olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Sincan'daki programının ardından Yenimahalle'de bulunan Ankapark'a geçti.

İşçi parkası giyen Yıldırım, dünyanın en büyük tema parklarından olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen Ankapark'ı gezdi. Yıldırım, önümüzdeki aylarda açılması planlanan proje hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım, işçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yıldırım'a, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
ANKAPARKBaşbakan Binali Yıldırım
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