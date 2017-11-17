Başbakan Yıldırım: Artık PKK bu millete zarar veremeyecek

ŞIRNAK

Başbakan Yıldırım, Şırnak Geylani Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada artık PKK terör örgütünün bu millete zarar veremeyeceğini vurgulayarak, "Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz ilimize, ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkalım. Önümüzde inşallah çok güzel günlerimiz olacak." dedi.

[Canlı Yayın] Başbakan Yıldırım, Şırnak'ta terör olayları sonrası onarımı tamamlanan Geylani Camisi'nin açılışında konuşuyor. https://t.co/jkxmlJWv5S

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 17 Kasım 2017'Şırnak'a 10 milyar liralık yatırım yaptık'

Yıldırım, "Şırnak'a 15 yılda 10 milyar liralık yatırım yaptık. Tabii ki yapacağız. Çünkü Şırnak, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, ülkenin geleceği için, milletimizin birliği, beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor, 'Ben buradayım' diyor." diye konuştu.

'Cizre-Şırnak yolu seneye açılıyor'

Cizre-Şırnak yolu yapıldığını söyleyen Yıldırım, "Seneye açıyoruz. Ama daha önemlisi Şırnak'ı Siirt'e bağlayacak, Siirt'i de Van'a bağlayacak Besler Dereler Yolu'nu da yapıyoruz, bunu da bitireceğiz." dedi.